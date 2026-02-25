¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂó¿£Âç³Ø¡Û¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Î»þ¡¢¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¼õ¸³´ü¿Æ»Ò¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂÐÃÌ¥µ¥¤¥È¡ÖOPEN YOUR REAL¡ª¡Á¥¥ß¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼£²ËÜ¤ò¸ø³«
Âó¿£Âç³Ø(ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦³ØÄ¹ ÎëÌÚ¾¼°ì)¤Ï¡¢ºß³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤È¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤Þ¤Ë¼õ¸³´ü¤«¤éÂç³ØÀ¸³è¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¡ØËÜ²»¡Ù¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦ÂÐÃÌ´ë²è¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿·¤¿¤Ë£²ÁÈ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·è°Õ¡×¤È¡Ö»Ò¤ò¿®¤¸È´¤¤¤¿¿Æ¤Î¿®Ç°¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¿¼Â¤ò¡¢Âó¿£Âç³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿´ÇÛ¡×¤¬¡Ö¿®Íê¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡£¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖËÜ²»¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
¼õ¸³´ü¡¢¤½¤·¤ÆÆþ³Ø¸å¡£°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ä´üÂÔ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤¬ÂÐÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅö»þ¤Îµ²±¤òÉ³²ò¤¡¢¸ß¤¤¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¼õ¸³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿Æ»Ò¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¿Æ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢Î±³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤âÄÉ²Ã¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¸Ç¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Îå«¤ä¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ò¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡Ê£±¡Ë¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÎ¾¿Æ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤¿Êì¿Æ¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¡¢»Ò¤Î¼«Î©¤ò¿®¤¸Â³¤±¤¿¿Æ¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¾Íè¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡×
ÆüËÜ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦Î±³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¡£Âç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ò¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¿Æ¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬°î¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È³µÍ×
´ë²èÌ¾¡§¡ÖOPEN YOUR REAL¡ª¡Á¥¥ß¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª¡×
URL¡§https://pcc.takushoku-u.ac.jp/
Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤ÎÁÛ¤¤¡£Âó¿£Âç³Ø¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ú¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¡Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÉ¤ËÄ©¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Æ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3947-7160
¥á¡¼¥ë¡§web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡Ö¿Æ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿·è°Õ¡×¤È¡Ö»Ò¤ò¿®¤¸È´¤¤¤¿¿Æ¤Î¿®Ç°¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿¿¼Â¤ò¡¢Âó¿£Âç³Ø¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿´ÇÛ¡×¤¬¡Ö¿®Íê¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡£¿Æ»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖËÜ²»¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×
º£²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î³ØÀ¸¿Æ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢Î±³ØÀ¸¤È¤½¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤âÄÉ²Ã¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¸Ç¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤Îå«¤ä¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ò¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡Ê£±¡Ë¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÎ¾¿Æ¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¿´¿ÈÎ¾ÌÌ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤¿Êì¿Æ¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤È¡¢»Ò¤Î¼«Î©¤ò¿®¤¸Â³¤±¤¿¿Æ¤Î¡Ö¿®Íê¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¾Íè¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ÈÆüËÜ¤ò¤Ä¤Ê¤°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡×
ÆüËÜ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦Î±³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÎ¾¿Æ¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¡£Âç¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿»Ò¤Î»Ñ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¿Æ¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬°î¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È³µÍ×
´ë²èÌ¾¡§¡ÖOPEN YOUR REAL¡ª¡Á¥¥ß¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª¡×
URL¡§https://pcc.takushoku-u.ac.jp/
Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤ÎÁÛ¤¤¡£Âó¿£Âç³Ø¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ú¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¡Û¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¼õ¸³¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÉ¤ËÄ©¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Æ»Ò¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3947-7160
¥á¡¼¥ë¡§web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/