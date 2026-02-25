Altromercato ¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È¡ÚFOODEX JAPAN 2026½ÐÅ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
Altromercato(ËÜ¼Ò¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È¡×)¤Ï¡¢2026Ç¯3·î10Æüー13Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÅ¸¼¨²ñ¡ÖFOODEX JAPAN 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥ÉÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÎÑÍýÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»º¿©ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¸¶ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤òÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
FOODEX JAPAN 2026 ¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È
1998Ç¯¤è¤ê¼Ò²ñÅª´ë¶È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È¤Ï¡¢¸½ºß37¤«¹ñ¡¦91°Ê¾å¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÃÄÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢´°À®ÉÊ¤ª¤è¤Ó¸¶ºàÎÁ¤òÆ©ÌÀÀ¤ÈÀÕÇ¤¤¢¤ë¼è°ú¤Î¤â¤È¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×¤Ê¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¸¶ÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¡¢¥«¥«¥ª¡¢º½Åü¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢À¸»º¼Ô¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÄ¾ÀÜ¼è°ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³ÎÊÝ¡¢°ÂÄê¶¡µë¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¹×¸¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FOODEX JAPAN 2026(¥Õー¥Ç¥Ã¥¯¥¹2026)¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ðÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¥³ー¥Òー Bio caffe 100¡ó Arabica(¥Ó¥ª¡¦¥«¥Õ¥§ 100¡ó¥¢¥é¥Ó¥«)
¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢»º¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤ª¤è¤Ó¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÃæÆîÊÆ»º¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³ー¥Òー¤Ç¤¹¡£Äã²¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈßäÀù¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¼è¤ì¤¿¥³¥¯¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Á¡ºÙ¤Ê´»µÌ·Ï¤ÎÍ¾±¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤È¸øÀµ¤Ê²Á³Ê¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤¤¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¥³ー¥Òー Bio caffe 100¡ó Arabica
¢£ ¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¥¿
¡ÖÈª¤«¤é¿©Âî¤Þ¤Ç(from field to plate)¡×¤ÎÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀË¡¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¡£Äã²¹´¥ÁçÀ½Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢±ÉÍÜ²Á¤ÈÉ÷Ì£¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¥¿
¢£ ¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÍµ¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë
¼ý³Ï¸å¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÄã²¹°µºñ¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¥ª¥¤¥ë¡£¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤«¤Ä¸øÀµ¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÎÁÍý¤ª¤è¤ÓÍÎ¿©ÁÐÊý¤ËÅ¬¤·¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤É÷Ì£¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢»ºÍµ¡¥¨¥¥¹¥È¥é¥Ðー¥¸¥ó¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë
¢£ ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥È¥Þ¥È¥Ñ¥Ã¥µー¥¿
Æî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¡Ö¥È¥Þ¥È³×Ì¿(Tomato Revolution)¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¡¢°ãË¡Ï«Æ¯¤Î¤Ê¤¤ÎÑÍýÅª¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¡£ÃÏÃæ³¤¤ÎÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤Æ°é¤Ã¤¿´°½Ï¥È¥Þ¥È¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åº²ÃÊªÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥È¥Þ¥È¥Ñ¥Ã¥µー¥¿
¢£ ¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¹ÈÃã
¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ê¤É¤Î»ºÃÏ¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿ÃãÍÕ¤ò»ÈÍÑ¡£¹³»À²½ºîÍÑ¤È¿¼¤¤¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§À½ÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¹ÈÃã
¢£ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ª¤è¤Ó²Û»ÒÀ½ÉÊ
¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¾®µ¬ÌÏÀ¸»º¼ÔÁÈ¹ç¤ÈÄ¾ÀÜ¼è°ú¤·¤¿¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¡£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤ä¥³¥³¥¢¡¦¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢WFTOÇ§¾Ú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝ¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É´ð½à¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É
¥³¥³¥¢¡¦¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥êー¥àÆþ¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥¨¥·¥«¥ë¾ÃÈñ¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¤¢¤ëÄ´Ã£ÂÎÀ©¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¡¦ÎÑÍýÀ¡¦°ÂÄê¶¡µë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢Æþ¶È¼Ô¡¢²·Çä¶È¼Ô¡¢¾®Çä»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¶¨¶È´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢²ñ¾ì¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÀ½ÉÊ¾Ò²ð¤ª¤è¤Ó¾¦ÃÌÂÐ±þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Î¾¦ÃÌÍ½Ìó¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
Å¸¼¨²ñÌ¾¡¡¡§ FOODEX JAPAN 2026
²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯3·î10Æüー13Æü
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¢³¤³°¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§ W2-K29-025
½ÐÅ¸¾¦ÉÊ¡¡¡§ ¥³ー¥Òー¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¹ÈÃã¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ Altromercato ¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¥¤¥¿¥ê¥¢
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1988Ç¯
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://en.altromercato.it
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¢¥ë¥È¥í¥á¥ë¥«ー¥È
FOODEXÃ´Åö - ¥í¥Ù¥ë¥¿¡¦¥Ô¥¨¥È¥í¥Ý¥ê¡¢¥ë¥¤ー¥¸¡¦¥é¥Ë¥¨¥ê
Email¡§ foodex@altromercato.it
FOODEX JAPAN 2026¥Úー¥¸¡§
https://en.altromercato.it/foodex-japan-2026/ja