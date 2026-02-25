Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÎºÇ¿·¸øÉ½¤ò¼õ¤±¤Æ ¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¼¡²ó¼õÉÕ¤Þ¤Ç¤ËÀ°¤¨¤ë¼ÒÆâ±¿ÍÑ¤ÈÂÐ³°È¯¿®¤Î¼ÂÁ©»ëÅÀ¡×¤òÈ¯¿®
¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ ¹ÀÇ·½õ¡¢°Ê²¼ ¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤ÎºÇ¿·¸øÉ½¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè2²ó¼õÉÕ½ªÎ»¤Î°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼¡²ó¼õÉÕ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡Ö¼ÒÆâ±¿ÍÑ¤ÈÂÐ³°È¯¿®¤Î¼ÂÁ©»ëÅÀ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGsÅÐÏ¿À©ÅÙ¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎWell-being¸þ¾å¤ÈSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤òÅÐÏ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¡¿¥Ñー¥È¥Êー¤Î¶èÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÂè2²ó¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õÉÕÃæ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¡¢¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤òÀ°¤¨¤ë¤«¤¬¼ÂÌ³¾å¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç§Äê¼èÆÀ¸å¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬µÏ¿¤¬»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ëºÎÍÑ¥Úー¥¸¤ä²ñ¼Ò°ÆÆâ¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ä¶È»ñÎÁ¤ÇÀ©ÅÙÌ¾¤À¤±¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ËËÝÌõ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÌ³»ëÅÀ¤«¤é¡¢À©ÅÙ³èÍÑ¤ò¡Ö±¿ÍÑ¡×¤È¡ÖÈ¯¿®¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ°Íý¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ
¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¡²¬»ÔWell-being¡õSDGs¤ÎÇ§Äê¤ò¡¢¼èÆÀ¼ÂÀÓ¤ÎÄó¼¨¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÅÁÃ£¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿½ÀÁ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò¡¢±¿ÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎµÏ¿¤ËÊÑ¤¨¤ë»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¡¢¼ÒÆâ¶¦Í¡¢²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¿½ÀÁ»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤äÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë³è¤«¤»¤ë»ñ»º¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±È¯¤ÎÄó½Ð»ñÎÁ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¸«Ä¾¤»¤ë·Á¤Ç¼ÒÆâ¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À©ÅÙÌ¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è°úÀè¡¦±þÊç¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤ØËÝÌõ¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£BtoB¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥±¿ÍÑ¤Î°ÂÄêÀ¡¢·ÑÂ³»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£BtoC¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤äÂÐ±þÉÊ¼Á¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Ç¯ÅÙËö¤«¤é¿·Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÈ¯¿®¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£2·î¤«¤é4·î¤Ï¡¢ºÎÍÑ¹Êó¡¢²ñ¼Ò¾Ò²ð¡¢±Ä¶È»ñÎÁ¤Î¹¹¿·¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ¤ÎÀâÌÀÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Êý¡¢·ò¹¯¡¢ÄêÃå¡¢¸ÜµÒÂÐ±þÉÊ¼Á¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Êó¡¦ºÎÍÑ¡¦±Ä¶È¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
Ç§Äê¤Ï¡¢¼èÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤è¤ê¤â¡¢Æü¡¹¤Î±¿ÍÑ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿»þ¤Ë²ÁÃÍ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ¡²¬»ÔWell-being¡õSDGs¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¼èÁÈ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÎÍÑ¤ä±Ä¶È¤Ç¤Î¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2·î¤Ï¼õÉÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡²ó¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤È¡¢º£¤¢¤ë¼èÁÈ¤Î¸«¤»Êý¤òÀ°¤¨¤ëÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥¹¥¿ーÇ§Äê´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢À©ÅÙ¤ò¡È¿½ÀÁÂÐ±þ¡É¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¼ÂÌ³¤Î»ëÅÀ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
