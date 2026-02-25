¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Á´¹ñÌó1,300Å¹ÊÞ¤Ë¡ÖShop¤é¤ó¡×¤òÆ³Æþ-ËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Á´¼ÒDX¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿ä¿Ê-
¡¡Âç´ë¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¹ÅçËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ ¹§¾¼¡¢°Ê²¼ ¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ±ÉÊå¡¢°Ê²¼ ¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤¬¡¢Á´¹ñÌó1,300Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ëËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖShop¤é¤ó(R)¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥é¥ó¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Shop¤é¤óÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡§´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´¼ÒDX¤ÎÂè°ìÊâ
¡¡¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢°ÂÁ´¡¢·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¿¿¿´¤È¾Ð´é¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶áÇ¯¡¢³°¿©»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤äÏ«Æ¯´Ä¶¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ç³¤³°½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò·Ð±Ä¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×»Üºö¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢20Ç¯°Ê¾åÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿´ð´´¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÝ¼é´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤êÊ£»¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÌ³¤ÇÉé²Ù¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¤ËËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢PDFÃæ¿´¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡º÷À¤Î¸þ¾å¤äExcel¤ÎÅ¾µºî¶È¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡ÈFit to Standard¡ÊÉ¸½à¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡Ë¡É¤ÎÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢É¸½à²½¤Ç¤¤ëÎÎ°è¤òSaaS¤È¤·¡¢¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¸¤àÎÎ°è¤ò¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á³«È¯¤È¤¹¤ëÌò³ä¤òºÆÀ°Íý¡£ ´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´Þ¤áºþ¿·ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤ËÁ´¤Æ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±¤¸¿å½à¤Ç¶ÈÌ³¤òÍý²ò¡¦¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë´Ä¶À°È÷¤ò½Å»ë¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Îºþ¿·¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ ¤³¤ÎÀè¹ÔÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÉô¤ÈÅ¹ÊÞ¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëShop¤é¤ó(R)¤ÎÆ³Æþ¤¬ºÇÅ¬¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Shop¤é¤óÁªÄê¤ÎÍýÍ³
¡¡Ê£¿ôÀ½ÉÊ¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬Shop¤é¤ó(R)¤òÁªÄê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1. ËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¼Â¸½
¡¡Shop¤é¤ó(R)¤Ï¡¢ËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤Î½Ð¤·Ê¬¤±¤ä´ûÆÉ¡¦²óÅú´ÉÍý¡¢Í¥¤ì¤¿¸¡º÷À¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤â¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»Ø¼¨¡¦Ï¢Íí¤ÎÅý°ì±¿ÍÑ¤äÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎÉ¸½à²½¤¬¿Ê¤àÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2. ³°¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ëAIËÝÌõ¡¦AI¥ë¥ÓÀ¸À®µ¡Ç½
¡¡Shop¤é¤ó(R)¤ÏAIËÝÌõµ¡Ç½¡¦AI¥ë¥ÓÀ¸À®µ¡Ç½¡Ê¢¨1¡Ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Æ±¼Ò¤Ï³¤³°½Ð¿È¥¹¥¿¥Ã¥Õ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°éÀ®¡¦ºÎÍÑ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à ¥«¥¾¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜµ¡Ç½¤¬¸½¾ì¤Ç¤Î¶ÈÌ³Íý²ò¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥á¡¼¥¸¡§AI¤Ç¥ë¥Ó¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ªÃÎ¤é¤»²èÌÌ¡Û
¢¨1 ³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°éÀ®¤¬¸°¡ª¾®Çä¶È¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëAI¥ë¥ÓÀ¸À®µ¡Ç½¤È¤Ï
https://shoprun.jp/news/blog/press20250611/
3. Ä¾±Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤ÊÅ¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºË¡¿Íµ¡Ç½¡×
¡¡Shop¤é¤ó(R)¤Î¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºË¡¿Íµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢ËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÉô¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºË¡¿Í´Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºË¡¿Í¤È¼«¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ Â¿ÍÍ¤ÊÅ¹ÊÞ·ÁÂÖ¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÉô¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºË¡¿Í¤ò²ð¤·¤Æ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿¾ðÊóÇÛ¿®¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºË¡¿ÍÃ±°Ì¤Î´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢³Î¼Â¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4. APIÏ¢·È¤ò³è¤«¤·¤¿³ÈÄ¥À¤Î¹â¤µ
¡¡Shop¤é¤ó(R)¤ÏAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àºþ¿·¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤º¤ÏËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó´ðÈ×¤Î¤ß¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¼Ò¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëºþ¿·¤ÎÊý¿Ë¤Ë±è¤¤¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯°Ü¹Ô¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¼èÄùÌò¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷
FC»ö¶ÈËÜÉôÄ¹ ·ó ¥¹¥È¥¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¼¼Ã´Åö ³Þ°æ Þ« »á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê²ÔÆ¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥ê¥×¥ì¥¤¥¹¤òµ¡¤Ë¡¢ËÜÉô¡¦Å¹ÊÞ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤òºþ¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Shop¤é¤ó(R)¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¾ðÊó¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤ä´ü¸Â¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÏ¢·È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë±ß³ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¡Ö¼Â¹ÔÎÏ¡×¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¼ê·Ú¤Ë¾ðÊó¤ò¼õÈ¯¿®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¡¢¹¥»öÎã¤Î¶¦Í¤ä°Õ¸«¼ý½¸¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÃÎ¼±³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢AIËÝÌõµ¡Ç½¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë³°¹ñÀÒ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ³×¤¬¡¢¸½¾ì¤¬ÀÜµÒ¤äÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡¢º£¸å¤â¡È¶¨ÁÏ¡É¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¸½¾ìÎÏ¶¯²½¡×¡Ö´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¡×¤ËÌòÎ©¤Ä¥È¡¼¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Shop¤é¤ó(R)¡Ê¥·¥ç¥Ã¥×¥é¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://shoprun.jp/
Shop¤é¤ó(R)¤Ï¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¶È³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎËÜÉô-Å¹ÊÞ´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ä¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¿ôÌó60,000Å¹¡Ê³¤³°´Þ¤à¡Ë¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Shop¤é¤ó(R)¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ðÈ×¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMicrosoft Azure¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÍøÍÑµ¬ÌÏ¤ÎÊÑ²½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö¶È¼ïÊÌIT Åê»ñ¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»Ô¾ì 2025 Ç¯ÈÇ¡×2024Ç¯ÅÙ¥Ù¥ó¥À¡¼¥·¥§¥¢¤è¤ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.dreamarts.co.jp/
1996Ç¯12·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¶¨ÁÏ¤¹¤ë´î¤Ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¶¦Í¡×¤È¡ÖÂÐÏÃ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿ÆÈÁÏÅª¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¶¨ÁÏÎÏ¤òµæ¤á¤è¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢ICT¤À¤±¤Ç¤â¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÆñÂê¤Î²ò·è¤òICT¤È¡Ö¶¨ÁÏ¡×¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Å¹ÊÞ¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²þ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖShop¤é¤ó(R)¡×¡¢Âç´ë¶È¸þ¤±¶ÈÌ³¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSmartDB(R)¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡×¡¢Âç´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡ÖInsuiteX(R)¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¤¡¼¥È¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¢¡¼¥Ä
¢©150-6029 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ï¡¼29F
TEL¡§03-5475-2501 ¡¡E-mail¡§pr@dreamarts.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯
https://www.dreamarts.co.jp/news/product-news/pr20260225/
À½ÉÊ¥µ¥¤¥È
https://shoprun.jp/