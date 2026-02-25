¡Ö¤¿¤À¤ÎåºÎï»ö¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×100Ç¯¸å¤Î³¤¤ò¼é¤ë¡¢³ØÀ¸¤È¥·¥§¥Õ¤ÎÄ©Àï
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍChefs for the Blue¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥×( https://thebluecamp.jp/ )¡×¡£
ÆüËÜ¤Î³¤¤È¿©Ê¸²½¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¼¡À¤Âå¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤éÅìµþ¡¦µþÅÔ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤ÄÂç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢4¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ë³Ø¤Ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ120Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ3·î¤Ë6Æü´Ö¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò³«Å¹¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤Î²áÄø¤Ç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¾Íè¡¢¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë1¿Í¤¬µÄÏÀ¤ÎºÇÃæ¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡Ö¤½¤ì¤ÏåºÎï»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤½¤ÎÎ¢ÉñÂæ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³¤¤Î´íµ¡¤ËÄ©¤à¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥×¡×
¡Ö¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ï¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤È¿å»º»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¼¡À¤Âå°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦±¿±Ä¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤È¥Õー¥É¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡ÖChefs for the Blue¡×¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«¤é¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¹¤²¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î³¤ÍÎ¹ñ²È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤äÍð³Í¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿µû¤¬¿©Âî¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö100Ç¯¸å¤âµû¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¡£
¿å»º³Ø¡¢ÇÀ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¡¢¾ðÊó³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÄ´Íý³Ø¡£°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¹ÖµÁ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢3·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë6Æü´Ö¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï³ØÀ¸À¸³è¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¾·¤¡¢ÂÐ²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
¹Ô¤µÍ¤Þ¤ëµÄÏÀ¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤µ¡×¤À¤±¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«100Ç¯¸å¤âµû¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ëÌ¤Íè¤Ø¡¨¡ÖÀ¸»º¼Ô¡×¤Ø¤ÎÊÉ
»²²Ã¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ï¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤ÎÀ¯ºö¡¢±è´ß¡¦³¤ÍÎ´Ä¶¡¢¿å»ºÎ®ÄÌ¡¦ÆüËÜ¤Îµû¿©Ê¸²½¤Ê¤É¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¿å»º¶È¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÄêÃÖÌÖµùÁ¥¤Ø¤Î¾èÁ¥¡¢¶¥¤ê¤Î¸«³Ø¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¸¦½¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µû¤¬À¸Êª¤«¤é¿©ºà¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢Ä´Íý¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸ý¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ò·Ð¤Æ12·îÃæ½Ü¤Ë´ë²è²ñµÄ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¥´ー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¤Îµû¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ »ä¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¹Í¤¨¡×¡ÖÅÁ¤¨¤ë¡×¡×¡£Åìµþ¥Áー¥à¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢¡Ö¿å»º»ñ¸»¤¬Â¸ºß¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¿Í¤¬¿å»º»ñ¸»¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤Î2¤Ä¤ËÊ¬²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢¥Áー¥à¤Ï»ñ¸»¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¸°¤Ï¡ÖÀ¸»º¼Ô¡Êµù»Õ¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥µー¥Á¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¿å»º¶È³¦¤ÎÊ£»¨¤Ê¹½Â¤¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ç¤ÎÃÍ·è¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤äÊ£»¨¤ÊÎ®ÄÌÌÖ¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬µû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÍø±×¤¬Å¬Àµ¤Ëµù»Õ¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¸½¾õ¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê»ñ¸»¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ´Ø¿´¤Î¤¢¤ëµù»Õ¤¬¤´¤¯¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³Í¤ì¤ëµû¤Ï³Í¤ì¤ë¤À¤±³Í¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬º¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎµðÂç¤Ê»º¶È¹½Â¤¤ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµù»Õ¤Î°Õ¼±¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¥Áー¥à¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿©¤Ù¼ê¡×¤òÁý¤ä¤¹Ì¤Íè
¤½¤³¤Ç¥Áー¥à¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¡×¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢µû¿©Î¥¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¹â¤µ¤äÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¡¢¥´¥ß½èÍý¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥Áー¥à¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¤³¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶µû¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡©¡×
¤½¤ÎÅú¤¨¤È¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤µ¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤É¤Î¡Ø¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ù¤ä¡ØÈþÌ£¤·¤µ¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¡Ö¿Æ»Ò¡×¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö»Ò¶¡¤¬¡Ø¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢¿Æ¤â¿©Âî¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£ »Ò¶¡¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÈÄíÆâ¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤òÂ¥¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò¶¡¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µû¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö³Ú¤·¤µ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µû¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æ»ñ¸»¤ò¼é¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£ ¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬´°À®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´íµ¡´¶¤«¤é´¶¤¸¤ë°ãÏÂ´¶
º£Ç¯ÅÙ¤Î¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÉþÉô±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦20ºÐ¡¢ÂÎ©¾ºÂç¡Ê¤·¤ç¤¦¤À¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡£ò¿¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î4·î¤«¤éò¿²°¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¥Ö¥ëー¥¥ã¥ó¥×¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢½¢¿¦Àè¤Î¿ÆÊý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö10Ç¯¡¢20Ç¯Àè¤Ë¤Ï¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ëµû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡£
Èà¤Ï²ñµÄ¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤ÊÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«åºÎï»ö¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Á´¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï´î¤Ð¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¤¿¤À¤Î²¶¤é¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¸å²¿¤âÀ¸¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢100Ç¯¸å¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»þ¡¢¤¿¤À¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë³¤¤ò¼é¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¡ØÆñ¤·¤¤¡Ù¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¥¢ー¥Ð¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤ÖÎë¹¾½ÙÇ·²ð¡£Èà¤âÌµÎÏ´¶¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô°ì¿Í¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿å»º¤Î¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï·Ò¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¥á¥ó¥¿ー¥·¥§¥Õ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢Ìä¤¤¤ÎºÆÄêµÁ
µÄÏÀ¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¡¢¥á¥ó¥¿ー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤È¥ì¥¹¥È¥é¥óºî¤ê¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¡ÖCRAFTALE¡×¤ÎÂçÅÚ¶¶¿¿Ìé¥·¥§¥Õ¤¬¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤¬¤½¤³¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÇØÉé¤¨¤ë¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ò¼õ¤±¡¢¥Áー¥à¤ÏµÄÏÀ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌä¤¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ Ã±¤Ë¡Öµû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ ¡Ö¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÙÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µû¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡©¡×
¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÌäÂêÄêµÁ¤¬¡¢¥Áー¥à¤Î³Ð¸ç¤ò·è¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤é¡×¤Èº£²ó¤ÏÃÇÇ°¤·¤¿À¸»º¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙµÄÏÀ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤ËÌá¤¹¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤Ã¤¿¿ôÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»Ô¾ì¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾ì¤ËË¬¤ì¤ë¿©¤Ù¼ê¤È¡¢À¸»º¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¡Ö½Û´Ä¡×¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æµû¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢µû¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¶¯¤¤Æ°µ¡¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³Í¤Ã¤¿µû¤¬¡¢¤É¤¦´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤³¤Î»ñ¸»¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÊÑ³×¤Ë·Ò¤¬¤ë¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¸½¾ì¤Îµù»Õ¤µ¤ó¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢µ¬À©¤ä¥ëー¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î¡Ø¾Ð´é¡Ù¤È¡ØÀ¼¡Ù¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡£
¤·¤ç¤¦¤À¤¤¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ø¤Î´íµ¡´¶¤¬120Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î³«Å¹
¸½ºß¡¢¥Áー¥à¤Ï3·î¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½àÈ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¡ÖåºÎï»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇº¤ß¡¢°ìÅÙ¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤·¤ç¤¦¤À¤¤¤È¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£ °Â°×¤ÊÀµ²ò¤ËÆ¨¤²¤º¡¢À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¹Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤é¤¬Áª¤Ó¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤òËÜµ¤¤Ç·Ò¤´¤¦¤È¤¹¤ë¡¢Å¥½¤¯¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ëµù»Õ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¸µÒ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¿Æ»Ò¤È¤¤¤¦¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï²¿¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ä±é½Ð¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡£µÄÏÀ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¿Í¤ÎÍñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø³¤¤ÎË¤«¤µ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¡Ù¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼êÅÏ¤¹³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã»þ¡¢¤½¤¦·è°Õ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÎ©¤·¤ç¤¦¤À¤¤¡£
Ã±¤Ê¤ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿©Âî¤È³¤¤ò·Ò¤®Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100Ç¯¸å¤Î³¤¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤â³Î¤«¤Ê°ìÊâ¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎËÜµ¤¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¤¼¤ÒÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸¡§Ê£»¨¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡ÖÌä¤¤¡×¤¬É¬Í×¤À
ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖChefs for the Blue¡×ÂåÉ½Íý»ö¡¦º´¡¹ÌÚ¤Ò¤í¤³¤Î¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å»º¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë²ò¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÃ±½ã¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥·¥§¥Õ¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥·ー¥Õー¥É¤ÎÉáµÚ¤äÀ¯ºöÄó¸À¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ º£²ó¤Î¥Áー¥à¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¡ØÀµ²ò¡Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°Â°×¤ÊÅú¤¨¤ËÆ¨¤²¤º¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¼Ò²ñ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¸½¾õ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤ë´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×