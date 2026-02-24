医療法人社団鴻愛会 こうのす共生病院（所在地：埼玉県鴻巣市）では、理学療法士（PT）が病院内での訓練に留まらず、地域拠点や介護施設へ「コミュニティナース」として赴き、住民の豊かな暮らしを支える活動を行っています。

そして、この度リハビリの専門知識を「患者様の日常の楽しみ」に繋げたいと願う、新しい理学療法士と作業療法士の仲間の募集を開始いたします。

「書く」を支える理学療法士の視点。書き初めがつないだ笑顔

2026年1月、当院の理学療法士は、地域での繋がりをきっかけに介護施設での「書き初めイベント」に参加いたしました。そこで行ったのは、単なる行事の手伝いではありません。片麻痺などの理由で筆を持つことが難しい方に対し、理学療法士としての視点で姿勢調整や筆運びの補助を行うことで、「もう一度、自分の手で書きたい」という住民の願いを叶えることでした。「久しぶりに書けて嬉しい」という入居者の笑顔。それは、リハビリで鍛えた身体機能が、実際の「暮らしの楽しみ」として花開いた瞬間でした。

鴻愛会だからできる、リハビリ職の「新しい日常」

「生活の場」でのリアルな身体評価

筆を握る際の上肢機能や、書く時の体幹の安定性。病院では見えない「生活の中の動き」に触れることで、臨床に活きる深い学びが得られます。

リハビリの成果を、街で確認する

病院で練習した一歩が、また新しい交流や季節行事への参加に繋がっていく。その「喜びの続き」を、コミュニティナースとして見届けられます。

「先生」ではなく「隣人」として

専門職としての確かな技術を持ちながら、一人の人間として住民と笑い合う。そんなの働き方が、ここにはあります。

「リハビリのその先にある、彩りある人生を支えたいあなたへ」

「筋力がついた。歩けるようになった。その先で、あの人は笑っているだろうか？」当院は、あなたが支えたその「身体」が、街の中で自由に楽しみ、誰かと繋がる瞬間までをプロとして支えられる場所です。専門職の力を、誰かの「一生の張り合い」に変える。そんな温かい挑戦を、鴻巣の街で一緒に始めてみませんか？

採用募集の概要

職種： 理学療法士（PT）、作業療法士（OT）対象： 2026年3月卒業見込みの方（および既卒の方）特徴： 病院業務を軸に、コミュニティナースとして地域イベントや施設訪問など、専門性を活かした活動にも参加できます。勤務地： こうのす共生病院（埼玉県鴻巣市）詳細・エントリー：https://recruit.kouaikai.net/occupation/

本件に関するお問い合わせ

医療法人社団鴻愛会こうのす共生病院 広報室電話：048-541-1131メール：info@kouaikai.jp公式サイト：https://kouaikai.jp/