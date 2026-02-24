3月20日（金・祝）の限定開催。肉のプロを育てる全国で唯一の公的な職業能力開発校「全国食肉学校」での肉の解体見学、肉の勉強、調理工程の見学をメインに、玉村の魅力スポットを巡る特別なバスツアーを開催します。移動は快適ラクラク、玉村町の魅力を伝える案内付きで、お一人様も大歓迎です。お昼は群馬県ブランド肉の「上州牛」「上州麦豚」を心行くまで楽しめるビュッフェをご用意。五感で味わう春の思い出を作りませんか。

「肉のワンダーランド玉村 日帰りバスツアー」とは

去年実施したモニターツアーで好評をいただいた、お肉のプロを育てる日本で唯一の公的な食肉の職業能力開発校「全国食肉学校」での肉の解体見学と、群馬県のブランド肉上州牛のランチビュッフェが付いた「肉のワンダーランド玉村 日帰りバスツアー」をパワーアップして今年も実施します。お肉の解体では、一流の先生達による神業を見られるだけでなく、今日の買い物から使える肉の選び方・肉の豆知識も学べます。これを機に、お肉を買うのがもっと楽しみになること間違いなしです。お肉のプチ講習会も開催します。ランチは上州牛＆上州麦豚のビュッフェ付き。肉本来のしっかりした旨味を味わえると評判の上州牛、臭みも無く柔らかいさっぱりとした上品な味わいの上州麦豚をぜひお召し上がりください。ランチの前にある料理の実演も必見です。午後はパワースポットとして県内外からも人が訪れる「玉村八幡宮」で参拝、その後は群馬県の品評会で連続金賞実積のある「FreshBerry」にて、やよいひめから特別品種まで食べられるいちご狩りを体験します。お土産は群馬県内の物産が揃う「道の駅玉村宿」でどうぞ。

過去のツアーレポートはこちら

肉のワンダーランド玉村 日帰りバスツアー 開催概要

https://www.tama-miryoku.com/column/post-3814.html

開催日時

2026年3月20日（金・祝） 9時50分～16時10分

参加費

お一人様 19,800円※表示価格は全て税込表示です。※旅行代金はおとな・こども同額です。※料金に含まれるもの 貸切バス代、体験料、昼食1回、ガイド代、保険料

定員

35名(最少催行人数30名)

行程

09:50 JR新町駅 出発（集合・解散場所1） 10:15 玉村町役場 出発（集合・解散場所2）10:30 全国食肉学校 見学・昼食13:50 玉村八幡宮 参拝14:20 FreshBerry いちご狩り・お買い物15:05 道の駅玉村宿 自由行動・お買い物15:50 玉村町役場 到着（集合・解散場所2） 16:10 JR新町駅 到着（集合・解散場所1）

申込方法

その他

運営体制

https://www.goorby.jp/jitabi/detail/1284%EF%BC%88%E5%9C%B0%E6%97%85%E3%81%A8%E5%9C%B0%E7%94%A3%E3%81%AE%E2%80%9C%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E2%80%9D%E3%80%8CGOORBY%E3%80%8D%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%89%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%8A%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E7%B7%A0%E5%88%87%E2%87%92%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%98%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%95%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%9C%A8%EF%BC%89

■旅行企画・実施：公益財団法人群馬県観光物産国際協会 群馬県知事登録旅行業 第2-448号 総合旅行業務取扱管理者/登坂 秀昭■企画協力：玉村町魅力発信機構■利用バス会社：群馬コープ観光株式会社

お問い合わせ先

■所属名：（公財）群馬県観光物産国際協会■電話：027-243-7271■所在地：〒371-0026 群馬県前橋市大手町2-1-1群馬会館3階■公式HP：https://top.gtia.jp/

■所属名：玉村町魅力発信機構■電話：080-3529-1515■所在地：〒370-1132 群馬県佐波郡玉村町下新田208-1■メール：kikou@tama-miryoku.com■公式HP：https://www.tama-miryoku.com/