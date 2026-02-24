8月7日（金）、サウス・ロンドンの歴史的野外会場Crystal Palace Bowlにて、シティー・ポップ・フェスティバルの開催が決定しました。イギリスにおいて大規模な日本音楽の野外フェスティバルが開催されるのは、今回が初となります。

ヘッドライナーを務めるのは、日本を代表するレジェンド・ギタリスト高中正義。3月31日（火）・4月1日（水）にO2 Academy Brixtonで開催される単独公演は、約10,000枚のチケットが数分で完売。世界的なシティー・ポップ・ブームを牽引する存在として、今夏ふたたびロンドンのステージに帰還します。さらに、伝説的ジャズ・キーボーディスト菊池ひみこが、1987年発表のジャズ・フュージョンの名盤『Flying Beagle』の再現セットを披露。そして、シティー・ポップから多大な影響を受けたサウンドで国際的に高い評価を得ているGinger RootがDJとして出演します。会場となるCrystal Palace Bowlは、1961年創設の歴史ある野外会場。かつて開催されていた「Garden Party」では、Pink Floyd、The Beach Boys、Lou Reed、Curtis Mayfield、Gil Scott-Heronらが出演し、またBob Marleyがロンドン最後の公演を行った場所としても知られています。チケットの一般発売は、現地時間2月27日（金）午前10時より開始されます。

■公演概要■

▼公演名 Palace Bowl Presents City Pop Waves▼公演日時・会場 2026年8月7日(金) Crystal Palace Bowl, London▼ラインナップ 高中正義、菊池ひみこ『Flying Beagle』再現セット、Ginger Root (DJ) and more…▼チケットリンク 一般発売開始：現地時間2月27日(金) 午前10:00http://www.palacebowlpresents.co.uk/