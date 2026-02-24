こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
テンプル大学ジャパンキャンパス、元国連大学広報責任者をチーフコミュニケーションオフィサーに任命
学生数の継続的な増加とTUJ京都の新設拡張を受けて、テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長：マシュー・ウィルソン、以下TUJ） は、このたび元国連大学広報責任者のカイラ・「キキ」・ボウマン氏をチーフコミュニケーションオフィサー（Chief Communications Officer）に任命しました。就任は2026年3月1日です。
ボウマン氏は、大学の広報戦略、ブランド管理、メディア対応を統括して、学内外のあらゆる媒体を通じてTUJの魅力とブランド価値の一段の向上に取り組みます。今回の就任は、フィラデルフィアに本拠を置くテンプル大学の日本校として40年以上の歴史を持つTUJが、これまでで最も活気に満ちた発展期を迎える中で実現しました。
ボウマン氏のテンプル大学への参画は、日本校が学生の活発な活動、地方自治体や公的機関との提携、日米をはじめとするその他の海外大学との連携により、かつてないほどに注目を集めている時期と重なります。同氏は学生への貢献を更に高め、TUJの知名度を向上させるとともに、国内外でのブランド力強化を主導します。
ボウマン氏は新たな役職において、TUJ学長のマシュー・ウィルソンと緊密に連携し、TUJのシニア・リーダーシップ・チームの中核メンバーとして職務にあたります。
「テンプル大学ジャパンキャンパスは今、重要な転換点を迎えており、キキはまさにこの発展段階に必要なリーダーです」とウィルソン学長は述べました。「グローバルコミュニケーション分野での豊富な専門知識と国連大学での経験を生かし、彼女は本学の発信力を強化するとともに、学生や教員の活動を支え、TUJの国内外での知名度向上に貢献してくれるでしょう」
ボウマン氏は、ニューヨークと東京でブランディング、デジタル、コミュニケーション分野の組織において、ステークホルダー重視のチームづくりに15年以上携わってきた豊富な経験を有しています。国連大学のコミュニケーション部門を率いる以前は、世界的な広告代理店ワイデン アンド ケネディ トウキョウでオペレーション・ディレクターを務めていました。米国のマカレスター大学で学士号を、ナローパ大学で修士号を取得しています。
テンプル大学について
TUJは、米国高等教育機関の研究成果を評価指標とする2025年版カーネギー分類 （Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）において、最上級の「R１（最高度の研究活動）」と「Opportunity College and University （機会提供に優れた指定大学）」の両方に選ばれた、全米でわずか21大学の一つであるテンプル大学の日本校です。
3,500名を超える学生が在籍するTUJは、2025年1月のTUJ京都開設や拡充した学部・大学院プログラムを通じて、日本での影響力を拡大し続けています。さらに、幅広い年齢層の学習者に学位取得を目的としないプログラムを提供し、子供から大人までを対象にした英語教育の向上とコミュニティの発展に力を注いでいます。
