AIリーガルOS SaaS「AILEX」、タイムチャージ自動計算・ワンクリックタイマー・実費管理など報酬管理機能を大幅強化
弁護士のタイムチャージ記録を「6分単位の自動計算」で効率化、案件ごとの予算超過アラートで依頼者トラブルを未然に防止。
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、タイムチャージ管理・実費管理・予算管理に関する5つの新機能を本日リリースしたことをお知らせいたします。
■ 開発背景：弁護士のタイムチャージ管理における構造的課題
日本の弁護士業界では、時間制報酬（タイムチャージ）は企業法務を中心に広く採用されていますが、小規模法律事務所においてはその記録・集計・請求が依然として手作業に依存しているケースが少なくありません。
AILEXをご利用中の弁護士からは、「複数の所属弁護士ごとに異なる時間単価を管理しながら、案件ごとの作業時間を正確に記録・集計し、実費を含めて請求書にまとめる作業が大きな事務負担になっている」という声が寄せられていました。
また、タイムチャージ案件では「作業時間の記録漏れ」や「予算超過に気づかないまま依頼者に追加請求を行う」ことが信頼関係を損なうリスクとなっており、これらの課題を技術的に解決する仕組みへのニーズが高まっていました。
■ 新機能の概要
本アップデートでは、以下の5つの機能を新たに搭載しました。
（1）タイムチャージ自動計算・メンバー別単価管理
所属弁護士・パラリーガル・スタッフごとに時間単価（円/h）を設定し、作業時間の入力だけで報酬額を自動計算する機能です。最小記録単位は事務所ごとに6分・15分・30分・1時間から選択でき、入力された作業時間は設定単位に自動で切り上げられます。報酬登録画面では「2.50h × \35,000 = \87,500」のようにリアルタイムで計算結果がプレビュー表示されるため、入力ミスの防止にも寄与します。
（2）ワンクリックタイマー
作業開始時にワンクリックでタイマーを起動し、作業終了時にそのまま報酬記録として保存できる機能です。画面下部に常時表示されるフローティングタイマーバーで、経過時間と概算金額をリアルタイムに確認できます。一時停止・再開にも対応しており、電話応対や来客による中断があっても正確な作業時間を計測できます。タイマー停止時には確認ダイアログが表示され、内容と金額を確認した上で報酬記録として保存する流れとなっています。
（3）実費カテゴリ管理・証憑添付
印紙代、郵便料、コピー代、交通費、通信費、証明書取得費、鑑定費用、供託金、調査費用、翻訳費用、宅配便、その他実費の12カテゴリから実費の種類を選択して登録できる機能です。各エントリーにはPDF・JPEG・PNG形式の領収書画像を添付でき、後から証憑を確認することも可能です。すべての実費は案件に紐づけて管理されるため、案件ごとの実費総額を正確に把握できます。
（4）報酬レポート・CSV出力
担当者別・案件別・実費カテゴリ別の集計レポートを期間指定で出力する機能です。サマリー画面では総稼働時間、ビラブル報酬額、実費合計額、請求済み金額を一目で確認できます。CSV形式でのエクスポートにも対応しており、会計ソフトへの連携や事務所内での分析にご活用いただけます。
