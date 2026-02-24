半導体用シーリング製品市場は、年平均成長率（CAGR）3.9％で拡大し、2035年までに58億米ドルに達する見込みである。

