水不足対策を背景にCAGR5.2%成長：海水淡水化と水再利用を牽引するRO膜市場の拡張
高度な水処理を実現する膜分離技術の核心
逆浸透膜（RO膜）は、溶液に浸透圧以上の圧力を加えることで、水分子のみを透過させ、溶質のイオンや分子を効率的に除去する分離膜である。その本質的価値は、海水淡水化、超純水製造、排水処理・再利用など、多様な水処理分野において、極めて高い水質の水資源を安定的に供給できる点にある。RO膜の基本構造は、孔径がナノレベルの極めて微細な多孔質層と、それを支持する多孔質基材からなる複合膜であり、ポリイミドやポリアミドといった高分子材料が主に用いられる。物理的・化学的には、高い塩除去率、透過流量、耐圧性、耐薬品性、そして長期的な耐久性が求められる。主要な用途は、飲料水製造、工業用水（特に半導体や医薬品製造用の超純水）製造、工場排水の再利用、そして海水淡水化プラントである。世界的な水不足の深刻化、工業用水需要の増大、環境規制の強化、そして持続可能な社会への意識向上が、RO膜が注目される背景にある。高純度な水質確保、省エネルギー性、そして環境負荷低減への貢献は、他の水処理技術との差別化ポイントとなる。
持続可能な水資源管理と産業活動を支える中核要素
RO膜は、水インフラ、半導体、医薬、食品・飲料、化学といった基幹産業において、持続可能な水資源管理と効率的な産業活動を維持するための不可欠な要素である。世界的な人口増加と経済発展に伴い、淡水資源の枯渇は深刻な社会課題となっており、海水淡水化や排水再利用の重要性は高まる一方である。本製品は、これらの課題解決に直接貢献し、水不足地域への生活用水供給や、工業用水の安定確保を可能にする。特に、半導体や医薬品産業では、製造プロセスにおける超純水が品質を左右するため、RO膜による高純度水製造が不可欠である。さらに、工場排水からの有害物質除去や有価物の回収にも活用され、環境負荷低減と資源循環に貢献する。川下市場における環境規制の強化、サプライチェーン全体でのサステナビリティ要求、そして節水・再利用技術への投資意欲の高まりが、RO膜への需要を加速させている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界逆浸透膜（Ro膜）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591408/reverse-osmosis-membrane--ro-membrane）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバル逆浸透膜（Ro膜）市場規模は25.78億米ドルに達すると予測されている。この堅調な市場成長は、世界的な水資源の逼迫、産業活動の拡大、そして環境意識の高まりに強く牽引されている。
図. 逆浸透膜（Ro膜）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342474/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342474/images/bodyimage2】
図. 世界の逆浸透膜（Ro膜）市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、逆浸透膜（Ro膜）の世界的な主要製造業者には、杜邦、??、日?、?伊士、沃?科技、LG化学、科氏、Mann+Hummel、澳?科技、Toyoboなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
高度な膜材料技術とシステム統合が競争を左右
RO膜市場における競争優位性は、高い塩除去率と透過流量の両立、長期的な耐ファウリング性（汚れにくさ）、そして製造コストに集約される。これらを実現するためには、ナノレベルでの孔径制御を可能にする膜材料の合成技術、膜の特性を最大化するモジュール構造設計、そして大規模プラントにおける安定稼働を保証するシステム統合技術が極めて重要となる。特に、低エネルギーでの高効率分離を実現する膜の開発や、膜の長寿命化は、運用コストを大幅に削減し、市場競争力を高める鍵となる。
逆浸透膜（RO膜）は、溶液に浸透圧以上の圧力を加えることで、水分子のみを透過させ、溶質のイオンや分子を効率的に除去する分離膜である。その本質的価値は、海水淡水化、超純水製造、排水処理・再利用など、多様な水処理分野において、極めて高い水質の水資源を安定的に供給できる点にある。RO膜の基本構造は、孔径がナノレベルの極めて微細な多孔質層と、それを支持する多孔質基材からなる複合膜であり、ポリイミドやポリアミドといった高分子材料が主に用いられる。物理的・化学的には、高い塩除去率、透過流量、耐圧性、耐薬品性、そして長期的な耐久性が求められる。主要な用途は、飲料水製造、工業用水（特に半導体や医薬品製造用の超純水）製造、工場排水の再利用、そして海水淡水化プラントである。世界的な水不足の深刻化、工業用水需要の増大、環境規制の強化、そして持続可能な社会への意識向上が、RO膜が注目される背景にある。高純度な水質確保、省エネルギー性、そして環境負荷低減への貢献は、他の水処理技術との差別化ポイントとなる。
持続可能な水資源管理と産業活動を支える中核要素
RO膜は、水インフラ、半導体、医薬、食品・飲料、化学といった基幹産業において、持続可能な水資源管理と効率的な産業活動を維持するための不可欠な要素である。世界的な人口増加と経済発展に伴い、淡水資源の枯渇は深刻な社会課題となっており、海水淡水化や排水再利用の重要性は高まる一方である。本製品は、これらの課題解決に直接貢献し、水不足地域への生活用水供給や、工業用水の安定確保を可能にする。特に、半導体や医薬品産業では、製造プロセスにおける超純水が品質を左右するため、RO膜による高純度水製造が不可欠である。さらに、工場排水からの有害物質除去や有価物の回収にも活用され、環境負荷低減と資源循環に貢献する。川下市場における環境規制の強化、サプライチェーン全体でのサステナビリティ要求、そして節水・再利用技術への投資意欲の高まりが、RO膜への需要を加速させている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界逆浸透膜（Ro膜）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/591408/reverse-osmosis-membrane--ro-membrane）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2031年までにグローバル逆浸透膜（Ro膜）市場規模は25.78億米ドルに達すると予測されている。この堅調な市場成長は、世界的な水資源の逼迫、産業活動の拡大、そして環境意識の高まりに強く牽引されている。
図. 逆浸透膜（Ro膜）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342474/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342474/images/bodyimage2】
図. 世界の逆浸透膜（Ro膜）市場におけるトップ18企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、逆浸透膜（Ro膜）の世界的な主要製造業者には、杜邦、??、日?、?伊士、沃?科技、LG化学、科氏、Mann+Hummel、澳?科技、Toyoboなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
高度な膜材料技術とシステム統合が競争を左右
RO膜市場における競争優位性は、高い塩除去率と透過流量の両立、長期的な耐ファウリング性（汚れにくさ）、そして製造コストに集約される。これらを実現するためには、ナノレベルでの孔径制御を可能にする膜材料の合成技術、膜の特性を最大化するモジュール構造設計、そして大規模プラントにおける安定稼働を保証するシステム統合技術が極めて重要となる。特に、低エネルギーでの高効率分離を実現する膜の開発や、膜の長寿命化は、運用コストを大幅に削減し、市場競争力を高める鍵となる。