Lメッセージ活用でLINE集客を自動化、成功事例を説明会で公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342441/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年1月14日（水）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。
本説明会では、LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメ）」の活用による集客効率化と業務自動化の実践ノウハウ、および成功事例を共有。あわせて、LINE制作スキルを活かした認定代理店制度についても案内しました。
■こんな課題をお持ちの方へ向けた説明会でした
本説明会は、以下のような課題を抱える事業者、個人を対象に実施されました。
・顧客対応や販売プロセスを効率化し、売上につなげたい美容サロンや整体院、学習塾などの事業者
・Instagramなど既存SNSからの導線を整え、来店や申込につなげたい方
・LINE公式アカウントの制作スキルを学び、LINE導入支援を新たな事業として立ち上げたい方
また、LINEの国内月間ユーザー数は9,900万人に達しており、10代から60代以上まで幅広い年齢層に利用されています。説明会では、この圧倒的なユーザー基盤を活かしたビジネス活用の可能性が示されました。
■オンラインスクールで「売上10倍・秘書代10分の1」を実現
説明会でとくに注目を集めたのが、L Messageの導入によって業務を自動化したオンラインスクールの事例です。定型的な受付対応を自動化した結果、秘書代が10分の1になり、売上は10倍になったと報告されました。
このほか、個別指導塾では問い合わせ件数が3倍以上、売上が前年比2倍に到達し、LINE上での保護者コミュニケーション改善により退会率が大幅に減少した事例も紹介されました。
説明会内では具体的にどのような設定・施策でこれらの成果が生まれたのか、その詳細も解説されています。
■実践的な集客ノウハウ：友だち追加広告と売上倍増の方程式
説明会では、LINE公式アカウントの売上は「友だち数 × 反応率 × 単価 ＝ 売上」で決まるという方程式が示されました。この中で最も効率よく伸ばせるのが「友だち数」であり、その具体的な増やし方として、友だち追加広告や店舗での声かけ、SNS連携などの施策が紹介されています。
実際の事例として、ある居酒屋では5日間、予算2万円で278人の友だちを獲得し、1人あたりの獲得コストは72円にまで抑えられました。また、美容室では獲得した友だちの半数以上が実際に来店するという高い転換率も報告されています。
■L Message認定講座について
説明会後半では、LINE公式アカウントとL Messageの導入支援を本格的に事業化できる「L Message認定講座」について案内されました。LINE公式アカウントの開設数は年々増加している一方、拡張ツールを導入済みのアカウントは一部にとどまっており、導入支援市場の大部分が未開拓であるとの見方が示されました。
なお、認定講座の主な特徴は以下のとおりです。
・L Message開発元の株式会社ミショナが直接提供する公式カリキュラム
・豊富な制作実績を持つ講師によるライブ配信講座
・メンバー専用チャットグループや毎週のオンライン交流会による継続サポート
・多数の代理店が参加するコミュニティで各分野の専門家と協業が可能
・L Message代理店として紹介報酬を獲得できる
導入支援の主な業務である制作代行の相場や紹介報酬の仕組み、IT導入補助金を活用した提案方法など、具体的なビジネスモデルの詳細は説明会内で解説されています。
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
●流入経路別のメッセージ配信（QRコードアクション）
●フォーム作成・顧客情報の自動蓄積
●予約受付管理（Googleカレンダー連携）
●商品販売・決済（サブスク対応）
●データ分析・顧客管理
●セグメント配信（属性・行動に応じた配信の出し分け）
■次回開催情報
詳細はLINE公式アカウントでご案内しますので、お手数ですが以下のリンクより登録いただき、お問合せください。
友だち追加リンク：
https://go.lmes.jp/landing-qr/2000553606-BVr435oK?uLand=pEOoay
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
