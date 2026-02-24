【情報処理学会】第88回全国大会 新課程「情報入試」 - 2年目の共通テストと広がる個別入試 イベント企画セッションのご案内
情報処理学会は，第88回全国大会にて，「新課程『情報入試』 - 2年目の共通テストと広がる個別入試」と題してイベント企画セッションを開催します．
2022年度から高等学校で実施されている学習指導要領では，情報の科学的な理解に重点を置き，「情報I」を必履修科目とした上で，発展的内容を扱う「情報II」を選択科目として設定しました．
2025年度から大学入学共通テストで「情報」が出題教科となり，2年目となる2026年度は約30万5千人が受験しました．
個別入試では，2025年度に国公立大学3校，私立大学49校が「情報」を出題しました．2026年度から高知工科大学，立命館大学，大阪工業大学が新たに「情報」を出題し，2027年度から松山大学が，2028年度以降もいくつかの大学が「情報」を出題することを目指しています．
本セッションでは，共通テストでの「情報」の出題がどのように変わり，また，一般選抜の個別入試で「情報」の出題がどのように広がっているのか，新課程「情報入試」2年目を振り返ります．
■セッション開催日時：2026年3月8日（日）9:30～12:00
セッション詳細は以下をご覧ください．
https://www.gakkai-web.net/ipsj/88/event/html/event/B-11.html
■登壇者：谷 聖一（日本大学），萩谷 昌己（東京大学），須藤 祥代（国立教育政策研究所／文部科学省），水野 修治（大学入試センター），小林 真也（松山大学），松崎 公紀（高知工科大学），井上 智生（広島市立大学），島田 伸敬（立命館大学），安田 豊（京都産業大学），太田 重成（岡山県立岡山操山高等学校），古田 賢司（愛媛県立東温高等学校），赤澤 紀子（電気通信大学）
■会場：松山大学 文京キャンパス（愛媛県松山市文京町4番地2）ハイブリッド開催
主催：一般社団法人情報処理学会
共催：松山大学
後援：全国高等学校情報教育研究会，愛媛県教育委員会
第88回全国大会Webページ https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/
第88回全国大会プログラム https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/program.html
■聴講参加申込については以下をご覧ください。
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/88/participate.html
※全国大会イベント企画にはどなたでも無料で参加いただけます．ぜひご参加賜りますよう，お願い申し上げます．
■参考
[1] 情報処理学会情報入試委員会：教科「情報」の入学試験問題って？
https://note.com/ipsj/m/m1ca81b5d1e66
[2] 情報処理学会：教育コーナー「ぺた語義」
https://www.ipsj.or.jp/magazine/peta-gogy.html
[3] 情報処理学会：教育・人材育成のページ
https://www.ipsj.or.jp/education/
[4] KEIHER online：情報入試実施大学レポート―京都産業大学・南山大学・日本大学― 「情報入試元年」を振り返る
https://keiher.com/opinion_nyushireport2025_informatics/
■ハイブリッド開催について
オンラインミーティングツール Zoom を併用しながら現地でイベント企画・各発表セッションを開催致します．インターネット・オーディオ機器に接続できる PC とヘッドセットを各自で必ずご準備願います．
現地からもオンライン参加いただけます．
■情報処理学会第88回全国大会問合せ先
一般社団法人 情報処理学会 https://www.ipsj.or.jp
事業部門 E-mail：ipsjtaikai@ipsj.or.jp
〒101-0052東京都千代田区神田小川町3-2-1CIRCLES神田小川町6F
Tel （03）3518-8373
