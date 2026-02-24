NBC主催ピッチイベント「スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）第23回」（2025年度決勝大会）を3月18日（水）に開催 ― 予選を勝ち抜いた6社が日本橋に集結 ―
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（本部：東京都港区、以下NBC）は、2026年3月18日（水）18時より、NBC主催ピッチイベント「第23回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）決勝大会」 をオルクドール・サロンTOKYO（日本橋）にて開催いたします。
本年度3回にわたり実施した予選大会を勝ち抜いた6社が登壇し、年間優勝をかけて最終ピッチに挑みます。
SMPは、次世代アントレプレナーの育成と事業成長支援を目的としたNBCの代表的プログラムであり、上場オーナー企業経営者による実践的なメンタリングを特徴としています。
決勝大会では、事業性・成長性・経営者資質など多面的な観点から審査を行い、次代を担う有望企業を選出いたします。
■ 出場予定企業（順不同）
・株式会社メロン（代表取締役CEO 三橋 勇太 氏）
・Horizon株式会社（代表取締役 NIENTSAO TSAI 氏）
・クレソン株式会社（代表取締役 青木 毅 氏）
・株式会社栄農人（取締役 日野 ひまわり 氏）
・株式会社馬渕工業所（代表取締役 小野 寿光 氏）
・株式会社シリウス（代表取締役 亀井 隆平 氏）
■ 審査員・メンター
有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
大石 崇徳 氏（株式会社エアトリ 取締役会長・グループ創業者／NBC副会長）
清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
中村 悟 氏（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
山本 拓真 氏（株式会社カナミックネットワーク 代表取締役社長／NBC理事）
安藤 広大 氏（株式会社識学 代表取締役社長／NBC理事）
河野 貴輝 氏（株式会社ティーケーピー 代表取締役社長／NBC副会長）
冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
■ 講評・鼎談
那珂 通雅 氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長CEO／NBC副会長）
■ 開催概要
【イベント名】第23回 スタートアップ・メンタリング・プログラム 決勝大会
【日時】2026年3月18日（水）18:00～21:00※20:00まで大会／終了後懇親会
【会場】オルクドール・サロンTOKYO
東京都中央区日本橋二丁目5番1号 日本橋髙島屋三井ビルディング31F
【開催形式】リアル開催＋オンライン配信（ハイブリッド開催）
【参加費】
リアル参加：5,000円（登壇者・協賛企業・メンター・企画メンバーは無料）
オンライン観覧：無料
■ 参加登録方法
▼NBC会員
https://www.nbc-world.net/M02/event_detail/M7Y0Nje2AAA
▼非会員
https://share-na2.hsforms.com/1FnDZbZYMTl-I1y_N02QoGwnn04j
■ 協賛・協力
＜協賛＞
野村證券／東海東京証券／香川證券／岡三証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
＜協力＞
ティーケーピー
本大会は、スタートアップと上場企業経営者、投資家が交差する実践的な共創の場です。
NBCは今後も、挑戦する起業家を支援し、日本経済の活性化に寄与してまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人 東京ニュービジネス協議会（NBC）
橋本 静香／Shizuka Hashimoto
Email：hashimoto@nbc-world.or.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-28 JMFビル赤坂01 7階
【TEL】03-3584-6080
【URL】http://www.nbc-world.net/
