スカパーJSAT株式会社(本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長 米倉英一、以下「スカパー!」)は、2026年2月21日(土)、ぴあアリーナMMにて、日韓のトップアイドルが“1対1”で競演する新ライブイベント「Kandy Jam vol.1」を開催いたしました。





■イベントレポート：日韓の枠を超えた“甘くて熱い”ケミストリー

記念すべき第1回目となった本イベントには、韓国からレジェンドグループのKARA、日本から結成17周年を迎える私立恵比寿中学が出演。両者のパワフルなライブに加え、国境やグループの枠を超えて語り合うハッピーなコラボトークなど、ここでしか観られない日韓の枠を超えた“甘くて熱い”ケミストリーが織りなす特別な時間をお届けしました。









■「永遠に中学生」が魅せた全力のパフォーマンス：私立恵比寿中学

先陣を切ったのは、私立恵比寿中学。会場のテンションをえびちゅうのライブになくてはならない、ヒャダイン(前山田健一)が制作したイントロダクション「ebiture」が流れると、会場は一気にえびちゅうのライブモードに。さらにライブの疾走感が増すアッパーチューン「キングオブ学芸会のテーマ～Nu Skool Teenage Riot～」、メジャーデビュー曲で等身大のアイドル心を軽やかなポップサウンドに乗せた「仮契約のシンデレラ」、2026年4月リリースの最新曲「えび バディLOVE」、さらに「トーキョーズ・ウェイ！」までノンストップステージが続きます。さらに「DRAMA QUEEN」「MISSION SURVIVOR」、アッパーでハイテンションなサウンドに、ほんのりセンチメンタルな香りが漂う「シンガロン・シンガソン」まで、えびちゅうらしい個性が爆発するステージを展開しました。1月に成功させたKアリーナ横浜公演の勢いそのままに、パワフルな歌声で会場をひとつにしました。





■レジェンドの貫禄、ヒット曲のオンパレード

私立恵比寿中学の大盛り上がりのステージに続いて登場したのは、日本のK-POPブームをつくった立役者でもあるレジェンドグループKARA。暗転したステージにイントロが流れると、KARAの登場を待ち侘びていたファンから大きな歓声が上がります。颯爽とステージに登場したKARAは、2022年のグループ再始動時に発表した華やかでパワフルなボーカルが光る「WHEN I MOVE」、KARAの新たな魅力を開花させファンから根強い人気を誇る「LUPIN」を続けて披露し、一気にKARAワールドに引き込みます。続く「Honey」、「ジェットコースターラブ」のメドレーでは、キュートな魅力100点満点のパフォーマンスを見せ、メンバーにも観客にも笑顔が溢れました。





■アイドルの垣根を越えた「コラボトーク」

KARAの圧巻のパフォーマンスステージに続いては、日韓のトップアイドルグループがステージに揃ってのコラボトークセクションへ。初共演ということでとお互いの印象を語りました。





さらに、今回の「Kandy Jam vol.1」でしか見られないスペシャル企画として、えびちゅうがKARAの大ヒット曲「GO GO サマー！」のダンスカバーにチャレンジ。えびちゅうはデビュー前に「GO GO サマー！」をダンスレッスンしていたそうで、言葉の壁を越え交流する姿にファンからは大きな拍手が送られ、“日(J)×韓(K)”の枠を超えた化学反応が至る所で生まれました。





大盛り上がりのダンスチャレンジの後は、再びKARAのパフォーマンスステージコーナーへ。華やかなシンセサウンドにダイナミックなダンスが特徴の「マンマミーア！」、サビのヒップダンスと明るいメロディーで大ブームを巻き起こした「ミスター」、カラフルなサウンドに乗せられた前向きな歌詞で大ヒットした「STEP」と、イントロが流れるたびに会場のボルテージがあげていく、レジェンドアーティストらしい楽曲の数々とステージパフォーマンスで観客を甘く、熱く魅了しました。





今回は初開催となった、日韓のトップアイドルが“1対1”で競演する新ライブイベント「Kandy Jam」のvol.1の成功を受け、vol.2の開催への期待も高まったのではないでしょうか。









■放送概要

・番組名 ： Kandy Jam vol.1

・放送日時 ： 2026年3月31日(火)22：00～24：00

・放送チャンネル： テレ朝チャンネル1

