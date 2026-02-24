食のセレクトショップ「こととや」では、春の行楽シーズンに向けた企画「おにぎりを愉しむ」を2026年2月中旬より店頭で展開しています。

「こととや」はエステールホールディングス株式会社(本社：東京都中央区／代表取締役社長:丸山 雅史)が運営する食のセレクトショップです。





「おうちでぼんご」シリーズ









■おすすめは「おうちでぼんご」シリーズ

おにぎりにぴったりの海苔や、バイヤーが厳選した具材など、おにぎりを愉しむための商品を多数取り揃えています。





【おうちでぼんご女将さん】





なかでも特におすすめなのが、おにぎりの名店「おにぎり ぼんご」が手がけた「おうちでぼんご」シリーズです。

ご自宅でも手軽に“ぼんごの味”を再現できる瓶詰め具材として、全7種類を展開しています。





「ぼんご」で特に人気が高く、瓶詰めでも味の再現性が高い具材を厳選し、第一弾として発売しました。





【おにぎりの具材】全7種類 各878円(税込)





しっかりとした味付けで、ごはんとの相性も抜群です。





「おうちでぼんご」シリーズとして、おにぎり用の海苔、さらにお味噌汁用の海苔なども取り揃えています。









■おにぎりにおすすめのお米

「おにぎりのお米」をはじめ、贈り物にもおすすめの真空二合米もご用意しています。





真空二合米(つや姫・コシヒカリ・ゆめぴりか・おにぎりのお米)各770円(税込)









■他にもおにぎり商品がたくさんあります

定番の鮭や梅はもちろん、韓国のおにぎり「チュモッパ」が手軽に作れる混ぜ込みご飯の素など、さまざまなおにぎり関連商品を取り揃えています。

※店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。









■こととやでは、生産者の声をお届けすることでつくり手とお客さまをつないでいます。

こととやでは、つくり手の想いをお客さまに届けるため、SNSを通じて生産者の声を定期的に発信しています。

商品へのこだわりや生産背景、おすすめの食べ方などを、生産者自身の言葉で紹介することで、商品の魅力をより深くお伝えしています。





【つくり手の想いをお客さまに届ける】









こととやは、日本のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。

小規模生産者の商品の発掘や、地方の市町村と連携し日本各地の名産品の魅力を活かした商品開発や商品改良を行っています。









■私たちの使命

日本全国にあるおいしい食を発掘し、その商品にこめられた思いやこだわりを伝えることでつくり手とお客さまをつなぎます。





■店舗：全国19 店舗 展開中

公式サイト： https://www.kototoya.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/kototoya_official/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@houmuwcmucr

YouTube ： https://www.youtube.com/@kototoya_official