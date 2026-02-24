株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗、以下「当社」)は、「おいしく、ちゃっかりセルフケア」をコンセプトにしたグミブランド「Gummy-na(グミーナ)」より、『グミーナ ルチン』(希望小売価格：オープン価格)を、2026年3月2日(月)に新発売いたします。





グミーナ ルチン





【「グミ」で、おいしくちゃっかりセルフケア】

現代の生活において、仕事でのPC作業はもちろん、プライベートでのスマートフォン利用や動画配信サービスの視聴など、デジタルデバイスに触れる時間は年々増加しています。その一方で、「休息不足」などの課題を感じながらも、サプリメントの摂取を日常的に続けることにハードルを感じる方も少なくありません。





上記の背景より当社は、お菓子としての「おいしさ」や「選べる楽しさ」はそのままに、日常のふとした瞬間におやつ感覚で栄養素を取り入れられる新しいセルフケアの形を提案。頑張る人々が自分をいたわる時間を、より身近で楽しいものにしてほしいという想いから、この度『グミーナ ルチン』を開発いたしました。









【ブランド担当者コメント】

「セルフケアを、もっと自由で楽しいものにしたい」という想いから、Gummy-na(グミーナ)は生まれました。今回発売する『グミーナ ルチン』は、私自身も実感している現代のライフスタイルに着目した商品です。集中して作業した後のひと息や、オフの日に動画をまとめて楽しむ時間など、日常のさまざまなシーンで自分へのご褒美ケアとして、ぜひバッグに忍ばせていただけたら嬉しいです。









【商品特徴】

デジタル時代の新習慣：

スマートフォンやPC作業、動画視聴など、デジタルデバイスに向き合う時間が長くなりがちな現代のライフスタイルに着目。忙しい毎日にうれしい成分「モノグルコシルルチン」を1袋あたり254mg配合しました。





満足感のある「むっちり食感」：

ひと粒でもしっかりとした食べ応えを感じられる、むっちりとした弾力のある食感に仕上げました。仕事や作業の合間の気分転換や、小腹が空いたときにも満足感を得られます。





ジューシーなブルーベリー風味：

爽やかな酸味とほどよい甘さのバランスにこだわった、ジューシーなブルーベリー風味。リフレッシュしたいときにも食べやすく、毎日続けたくなる味わいを目指しました。









【商品概要】

商品名 ：グミーナ ルチン

内容量 ：36g

賞味期間 ：240日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：オープン価格









【Gummy-na(グミーナ)シリーズの展開について】

Gummy-na(グミーナ)は、本商品の発売および機能性表示食品「グミーナ ゆらぎサポート」の同日発売により、全8ラインナップへと拡充いたします。

「グミを楽しみながらちゃっかりセルフケアしたい」「今日は気分を上向きにしたい」など、その日の体調やシーンに合わせてお選びいただけるよう、栄養素はもちろん、フレーバー、食感、形状に至るまでこだわった、日替わりで楽しんでも飽きのこないバラエティ豊かなラインナップを展開いたします。

各商品の詳細は、ぜひ公式ホームページをご覧ください。





公式リンク： https://montoile.co.jp/brand/gummyna/









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

URL ： https://montoile.co.jp/