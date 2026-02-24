株式会社モントワール(本社：東京都港区、代表取締役社長：北野 耕一朗、以下「当社」)は、「おいしくちゃっかりセルフケア」をコンセプトにしたグミブランド「Gummy-na(グミーナ)」から、初の機能性表示食品である『グミーナ ゆらぎサポート』(希望小売価格：オープン価格)を2026年3月2日(月)に発売いたします。





【「グミ」で、セルフケアのハードルを解消】

現代の女性は、仕事やプライベートで多忙な日々を送りながら、月経周期に伴う「ココロとカラダのゆらぎ」など、さまざまな不調や悩みを抱えています。一方で、サプリメントや専門的なケアは「続けること」自体にハードルを感じたり、忙しさの中でつい後回しになってしまったりするケースも少なくありません。





そこで私たちは、毎日の生活の中で自然に取り入れられ、無理なく続けられるセルフケアの形として、「グミ」の可能性に着目しました。

義務感のあるケアではなく、「甘いものを食べたい」「ちょっと気分転換したい」と思える瞬間に寄り添いながら、心と体をいたわる。お菓子だからこそ実現できる、やさしく前向きなセルフケアのあり方を、Gummy-na(グミーナ)は提案します。









【ブランド担当者コメント】

「セルフケアを、もっと自由で楽しいものにしたい」という想いから、グミーナは生まれました。今回新発売する『ゆらぎサポート』は、当社として初の機能性表示食品として、月に一度のデリケートな時期に寄り添えるよう開発した商品です。グミの形状や食感、フレーバーは、それぞれの悩みやシーンに合わせ、あえて一つ一つ違う設計にしました。

グミを選ぶ楽しさ、面白さを基に、その日の気分で選べる「自分へのご褒美兼セルフケア」として、多くの方のバッグの中に忍ばせていただけたら嬉しいです。









【商品特徴】

＜グミーナ ゆらぎサポート(機能性表示食品)／届出番号：K151＞

1袋(36g)当たり ラフマ由来ヒペロシド1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン1mg配合。





＜Gummy-na(グミーナ)シリーズ初のフェムケア対応＞

月経周期が正常な健常成人女性の、月経前の一時的な晴れない気分の軽減と睡眠の質(起床時の満足感)の向上に役立つことが報告されている「ラフマ由来成分※」を配合しています。

※ラフマ由来ヒペロシド1mg、ラフマ由来イソクエルシトリン1mg





＜ぷにぷに食感×カシス風味＞

沈みがちな時期でも軽やかに楽しめる、爽やかな味わいと心地よい食感に仕上げました。









【商品概要】

商品名 ：グミーナ ゆらぎサポート

内容量 ：36g

賞味期間 ：240日

販売エリア ：全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格：オープン価格





●商品名：グミーナ ゆらぎサポート

●届出番号：K151

●機能性表示：本品にはラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンが含まれます。ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリンには、月経周期が正常な健常成人女性の月経前の一時的な晴れない気分の軽減と睡眠の質(起床時の睡眠に対する満足感)の向上に役立つことが報告されています。

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●医薬品ではありません。病気の診断、治療、予防を目的としてものではありません。

●本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。









【Gummy-na(グミーナ)シリーズの展開について】

Gummy-na(グミーナ)は、本商品の発売および「グミーナ ルチン」の同日発売により、全8ラインナップへと拡充いたします。「グミを楽しみながらちゃっかりセルフケアしたい」「今日は気分を上向きにしたい」など、その日の体調やシーンに合わせてお選びいただけるよう、栄養素はもちろん、フレーバー、食感、形状に至るまでこだわった、日替わりで楽しんでも飽きのこないバラエティ豊かなラインナップを展開いたします。

各商品の詳細は、ぜひ公式ホームページをご覧ください。

公式リンク： https://montoile.co.jp/brand/gummyna/









【会社概要】

商号 ： 株式会社モントワール

所在地 ： 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

代表者 ： 代表取締役社長 北野 耕一朗

設立 ： 2004年(平成16年)12月20日

事業内容： 菓子の企画・開発・輸入及び販売等

URL ： https://montoile.co.jp/