株式会社ReQ（静岡県富士市）が展開する富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」は、ヴィーガン認証を取得。これまで大切にしてきた品質はそのままに、より安心してお選びいただけるようになりました。

https://maternityfood-marche.com/products/req-fujinomiyakuwako-suisui?_pos=1&_sid=54461cd01&_ss=r&variant=51956310147353

■すべてのライフスタイルに寄り添う"ヴィーガン認証”

今回取得したヴィーガン認証は、NPO法人ベジプロジェクトジャパンが運営する認証制度です。ヴィーガン認証とは、動物性由来の原料や成分を使用していないことを第三者機関が審査・保証する制度で、原材料はもちろん、製造工程においても動物性原料が使用されていないことが確認されています。▼ヴィーガン認証についてhttps://vegeproject.org/certificate/▼NPO法人ベジプロジェクトジャパンhttps://vegeproject.org/ヴィーガンの方だけでなく、原材料や製造背景を大切にされる方など「何を選ぶか」に想いを込めるすべての方に、安心して取り入れていただける商品となりました。

■翠翠-suisui-について

富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」は、静岡県富士宮産の桑葉を100%使用した粉末タイプの桑葉食品です。自然由来の栄養素を含み、クセのない自然な甘みと鮮やかな翠（みどり）色が特長。水や豆乳に溶かすだけで手軽に楽しめ、忙しい日々でも続けやすい習慣としてご好評をいただいています。

■楽しみ方は自由自在

水や豆乳などの植物性ミルクに溶かしてまろやかなドリンクに。豆乳ヨーグルトやスムージーに「ひとさじ」加えるアレンジもおすすめです。お菓子作りやお料理の材料としても幅広くお使いいただけます。

今後も富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」は、安心して選べる商品づくりを通して、彩り満ちる食卓と心地よい暮らしに寄り添ってまいります。

■商品概要

商品名：富士宮産桑粉「翠翠-suisui-」原材料：静岡県富士宮産桑葉100%内容量：・1.5g×10本入り 新発売キャンペーン価格：880円（税込）・1.5g×30本入り（新発売） 新発売キャンペーン価格：2,200円（税込）※新発売キャンペーン価格でのご提供は2026年2月28日（土）までとなっております。※通常価格：10本入り1,100円 / 30本入り2,750円

■販売情報

販売場所：Tokyo Family Marche（有明ガーデン内）オンラインショップ：Tokyo Family Marche ONLINE▼ご購入はこちら

https://maternityfood-marche.com/products/req-fujinomiyakuwako-suisui?_pos=1&_sid=54461cd01&_ss=r&variant=51956310180121