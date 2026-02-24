Flatbike Japanを運営するMIYOSHI FARM Co.,Ltd.(所在地：北海道、代表：三次博之)は、工具不要で着脱できる自転車用ペダル「Flatbike ポップオフペダル」の先行予約販売を、購入応援サイト「Makuake」にて2026年2月26日(木)19:00より開始します。

本製品は、自転車を室内に保管する際や、車載・輪行時に発生する「ペダルが邪魔になる」「壁や内装を傷つけてしまう」といった課題を解決することを目的に開発されました。





「Makuake」プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/





片手で1秒！速さに注目！





“秒で脱着”の革新的ペダル









■開発背景

スポーツバイクは走行中、自由を満喫できる一方で、降車後の取り扱いに不自由さを感じる場面が多くあります。特に日本の住環境では、玄関や室内保管時にペダルが通行の妨げになったり、車載時に内装を傷つけてしまうといった声が多く寄せられてきました。

こうした実体験やユーザーの声をもとに、「工具を使わず、誰でも簡単に外せるペダルがあれば、保管や移動がもっと快適になるのではないか」という発想から、本製品の開発に至りました。









■特徴

1．工具不要でワンタッチ着脱

ペダル本体は独自のロック機構により、工具を使わずに着脱が可能です。必要なときに外せるため、室内保管や輪行、車載時の取り回しを簡単にします。





2．収納・持ち運び時のストレス軽減

ペダルを外すことで、自転車の横幅を抑えることができ、玄関や室内での保管、車内への積載時にスペースを有効活用できます。壁や家具、車内への接触によるキズ防止にもつながります。





3．耐久性を考慮した素材と構造

ペダルボディには繊維強化ナイロン、スピンドルにはステンレススチールを採用。内部にはシールベアリングを使用し、日常使用を想定した耐久性とメンテナンス性を備えています。





4．幅広い自転車に対応

マウンテンバイク・ロードバイクの双方に対応し、一般的な9/16インチ規格のクランクに取り付け可能です。









■リターンについて

Flatbikeフル装備セット割： ぺダル × THINstem × シートバッグ 各１個 ×限定100セット

フラット割：ぺダル × THINstem 各１個 ×限定100セット

ファースト割：ぺダル × シートバッグ 各１個 ×限定50セット

超超早割 ： 25％OFF Flatbike ポップオフペダル 1個 ×限定10個

超早割 ： 20％OFF Flatbike ポップオフペダル 1個 ×限定70個

早割 ： 15％OFF Flatbike ポップオフペダル 1個 ×限定120個

※数量限定リターンを含み、なくなり次第終了となります。









■プロジェクト概要

プロジェクト名：片手で１秒！脱着できる自転車ペダル。移動や収納スペースの悩みを『秒速』で解決！

期間 ： 2026年2月26日(木)19:00～4月29日(水)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/pop-off-pedals/





ペダルと、ラッチのセット

製品パッケージ





＜製品概要＞

商品名 ： Flatbike ポップオフペダル

種類 ： マウンテンバイク・ロードバイク兼用

内容 ： 右×1個、左×1個、調整リング×6個

サイズ ： 縦約102mm×横約89mm

重量 ： 482g(右・左・ラッチヘッド含む)

カラー ： 黒





素材

ペダルボディ ： 高強度 Akulon S223 繊維強化ナイロン

スピンドル ： 鍛造およびCNC加工ステンレススチール

クリート ： 片面あたり8個(調整可能)

内部構造 ： シールベアリング1個、ブッシング1個。ゴム製グロメットで湿気を遮断。

メンテナンス性 ： スピンドル取り外し可能(グリスアップ対応)

クランクのネジ山： 標準 9/16 インチ

販売場所 ： Makuakeにて日本独占販売





さあ、外に出よう！





ペダルを外し、詰めて収納









■会社概要

商号 ： 株式会社みよしファーム

代表者 ： 代表取締役 三次博之

所在地 ： 〒061-0600 北海道樺戸郡浦臼町字キナウスナイ189-59

設立 ： 2011年2月

事業内容： 農業生産事業、輸入販売事業

資本金 ： 200万円