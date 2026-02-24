商品紹介画像





有限会社クリエイティブハウスポケット(本社：東京都調布市、代表取締役：野口 式一)が展開する、SNS発の人気キャラクター『AngryBabyz(アンベビ)』。彼らの子どもらしさがギュッと詰まったカプセルトイのラバーキーチェーン第一弾が、スタジオソータから2026年6月頃より発売予定です。

今回のカプセルトイは、それぞれのキャラクターの「泣き顔」が特徴的なデザインを使用。アンベビたちの個性が光るキャラ好き必見のアイテムで、ついつい揃えて並べてみたくなってしまうコレクション性の高いラインナップとなっています。









◆商品情報

AngryBabyzラバーキーチェーン Vol.1

ぷっくりした半立体仕様がかわいいラバーキーチェーンが登場。

キャラクターの泣いている表情がとても可愛らしく再現されており、アメリカンポップなデザインで大人も子供も身につけやすいアイテムになっています。

ぜひ、お気に入りの子をバッグにつけてお楽しみください。





発売元 ：株式会社SO-TA

メーカー希望小売価格：400円(税込)/回

ラインナップ ：全5種









◆発売日

2026年6月より順次発売予定









◆SNSでフォロワー急増中のキャラクター「AngryBabyz(通称：アンベビ)」とは

怒ってるように見える？実は、一生懸命なだけ！

AngryBabyz(通称：アンベビ)は、不思議な島「わらわら島」に暮らす個性豊かな10匹の子どもたち。

止まらない好奇心と無邪気さで、“ワクワクする気持ち”を思い出させてくれる。

InstagramやYouTubeでイラストとアニメを中心に活動しています。

さあ、あなたもアンベビの世界をのぞいてみませんか？





キャラクタービジュアル





◆「AngryBabyz」情報

公式HP ： https://www.ch-pocket.co.jp/angrybabyz/

公式通販サイト： https://angrybabyz.stores.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/angrybabyz/

YouTube ： https://www.youtube.com/@AngryBabyz

X ： https://x.com/anbaby_10

Tiktok ： https://www.tiktok.com/@angrybabyz

LINEマンガ ： https://manga.line.me/indies/product/detail?id=6801









■会社概要

商号 ： 有限会社クリエイティブハウスポケット

代表者 ： 代表取締役 野口 式一

所在地 ： 〒182-0026東京都調布市小島町1丁目32番2号

京王調布小島町ビル4階

設立 ： 1996年12月17日

事業内容： ゲームイラスト制作・キャラクター制作・2Dモーション・

グラフィックデザイン・仕様書制作・漫画制作・ゲーム素材・

UIデザイン・アニメーション・シナリオ・3DCG・VR・

インタラクティブアート

URL ： https://ch-pocket.co.jp/