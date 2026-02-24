ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『ベッド』の還元率ランキングを発表します。

【ベッドの還元率1位】宮城県角田市のすのこベッド SNBS-SD ウォールナット

還元率 43.19％寄付額 69000円

ベッドフレームの還元率1位は、宮城県角田市の「すのこベッド SNBS-SD ウォールナット」です。多機能なヘッドボードで、収納が充実したすのこベッドです。すのこは湿気を逃がす構造なので、オールシーズン快適にお使いいただけます！

還元率の計算方法

当サイトでは、還元率(返礼率/返戻率)を以下の式で計算しています。

■還元率の計算方法還元率＝（商品の販売価格(※)÷寄付金額）×100

1万円の寄付で、1000円の返礼品がもらえる場合：還元率10%（1000円÷1万円×100）3000円の返礼品がもらえる場合：還元率30%（3000円÷1万円×100）5000円の返礼品がもらえる場合：還元率50%（5000円÷1万円×100）となります。

つまり、還元率が高ければ高いほど、寄付金額に対する返礼品の価格（価値）が高くなります。※還元率の計算に用いる『商品の販売価格』は『とくさと』が独自で調べたものです。各自治体から発表されたものではございません。

