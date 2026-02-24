NECグループが国内最大級の展示会「リテールテックJAPAN 2026」に出展。世界トップクラスの顔認証技術で、小売業を変革するソリューションを紹介。

NECは、最先端のデジタル技術を駆使し、生活者の利便性向上と店舗運営の効率化を両立する「未来の小売体験」を推進しています。

その中核を担うのが、世界No.1（※）の認証精度を誇る顔認証技術を活用した「顔認証決済」です。

スマートフォンや財布を取り出す手間を省き、カメラに顔を向けるだけで決済が完了。マスクやメガネ着用時でも高い精度で本人を識別し、スピーディーかつ安全な支払いを提供します。手ぶらで買い物という新たな価値は、レジ待ちの解消や店舗のDXを加速させます。

NECグループは、2026年3月3日（火）～6日（金）に東京ビッグサイトで開催される、流通・小売業向けの国内最大級の展示会「リテールテックJAPAN 2026」に出展。

ブースでは、「フリクションレスの顔認証リアル体験」と題して顔登録をしていただくことで様々な顔認証サービスをご体験いただけます。顔をかざすだけで簡単にお買い物ができる顔決済や、顔認証で入室可能なワークラウンジをご用意。立ち止まらない顔認証でスムーズにお買い物を始められるショッピングカートも展示します。実際の利用シーンを想定したリアルな展示を体験ください。

NECは小売業の皆様と共に成長するパートナーとして、未来のリテールを創造します。

【展示会概要】

名称：リテールテックJAPAN 2026

会期：2026年3月3日（火）～6日（金）

時間：10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

NEC出展テーマ：AIを活用して顧客体験の価値向上・業務効率化を実現するソリューションやサービスに加え、NEC自身をゼロ番目のクライアントとして最先端のテクノロジーを実践する「クライアントゼロ」の取り組みについても紹介します。

リテールテックJAPAN NECブースの詳細はこちらhttps://jpn.nec.com/retail/event/rtj2026/index.html

（※）米国国立標準技術研究所(NIST)による顔認証ベンチマークテストでこれまでにNo.1を複数回獲得。NISTによる評価結果は米国政府による特定のシステム、製品、サービス、企業を推奨するものではありません。

https://jpn.nec.com/biometrics/evaluation/index.html