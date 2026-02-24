¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤² Ê¡²¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»ÏÆ°¡¡¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¡É¤Ë¤è¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¡¢´ë¶È¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¡ª
¡ÈÄÂ¾å¤²Èè¤ì¡É¤«¤é¼é¤êÈ´¤¯¡ª¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¥¢¥Ã¥×¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄÂ¾å¤²¤ò¡¡¡ÁÊ¡²¬¸©¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÈ¯É½¡Á
¿©»öÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è½ÐÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡ÖfreeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Î¹¹ÔÆÃ²½·¿Ê¡Íø¸üÀ¸¡Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î3¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó2026¡×¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²¸ú²Ì¤Ë²Ã¤¨¡¢²È·×ÉéÃ´·Ú¸º¡¦Êë¤é¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¡É¤Î³èÍÑ¤òÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²ÃÏ°è¥°¥í¡¼¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£Ç¯¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©Æâ¤Ë¤à¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤² Ê¡²¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ÎÆ³Æþ±þ±ç¤È¤·¤ÆÊ¡²¬¸©¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹â¤¤¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¼Ò°÷¤È·Ò¤¬¤ë´ë¶È¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢£¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤² Ê¡²¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»ÏÆ°ÇØ·Ê
Ê¡²¬¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢»º¶È¤Ê¤ÉÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Î½¸ÀÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»º¶È³è¶·¤ËÈ¼¤¤¿Í¼êÉÔÂ¤¬°ìÃÊ¤È¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¶¥Áè¤Î·ã²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë5.63¡ó¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÄÂ¾å¤²Î¨¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ê¡²¬»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ë½¾¶È°÷¤ÎÂà¿¦¤äºÎÍÑÆñ¡¢¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤òÍ×°ø¤È¤¹¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¡×¿ô¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê(¢¨2)¡¢¡ÖÄÂ¾å¤²Èè¤ì¡×¤¬·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄÂ¾å¤²¼êË¡¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ç¤¹¡£Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÄÌ¤¸¤¿¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¾¯³Û¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤äºÎÍÑÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¡¢ÄÂ¾å¤²Èè¤ì¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÄ´ºº¡Ê¢¨3¡Ë¤Ç¤Ï¡¢8³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¡É¤â½ÅÍ×¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÂ¾å¤²¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ï¡¢µëÍ¿²þÄê¤È¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊÄÂ¾å¤²ºö¡É¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÅÔ»Ô·÷¤ò½ü¤¯ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ÎÇ§ÃÎ¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Ç§ÃÎÎ¨¤Ï¡¢37.4¡ó¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢35.2¡ó¤ÈÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â¤ä¤ä²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç2026Ç¯¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è´ë¶È¤Î¿ÍºàÀïÎ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¥°¥í¡¼¥¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¶å½£¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©Æâ´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¿Íºà³ÎÊÝÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Ï¢¹çÊ¡²¬ 2025 ½Õµ¨À¸³èÆ®Áè Âè7²ó¡ÊºÇ½ª¡Ë ²óÅú½¸·×·ë²Ì
¢¨2 Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯Ê¡²¬»ÙÅ¹¡Ö¶å½£¡¦²Æì ¿Í¼êÉÔÂÅÝ»º¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×
¢¨3 #Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¼ÂÂÖÄ´ºº2026¡×
¡ã¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ª¤è¤ÓÅö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÄÂ¾å¤²¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÄÂ¾å¤²¼êË¡¤Î¤³¤È¡£µëÍ¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤ê¤â½¾¶È°÷¤Ï¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¾¶È°÷¤Î¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀÇÉéÃ´¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤ò¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤·¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÎÂåÂØºö¡¦¶¯²½ºö¤È¤·¤Æ¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï2024Ç¯2·î¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢£¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Æ³Æþ±þ±ç¡ªÊ¡²¬¸©¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¿ä¿Ê
¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÇÀ©¥á¥ê¥Ã¥È¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÂ¾å¤²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¥³¥¹¥È¡¦Äã¥ê¥¹¥¯¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Êª²Á¹â¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë·ÐÈñºï¸º¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤µ¤¨¤âÆ³Æþ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¡ª¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Ê¡²¬¸©¸ÂÄêÆ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿©»öÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍøÍÑÎÁ3¤«·îÌµÎÁ¤ÇÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ò¿×Â®¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡ä
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¾Î¡§¡ÚÊ¡²¬¸©¸ÂÄê¡ÛÊª²Á¹âÂÐºö¤Ë¡ª¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×Æ³Æþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¡§Ê¡²¬¸©Æâ¤ËËÜ¼Ò¤â¤·¤¯¤Ï»ö¶È½ê¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¡¡
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¡§¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿©»öÊä½õ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç
¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ3¤«·îÌµÎÁ¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óURL¡§https://tkrt.jp/fukuoka_cp26
¢£¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤ÎÄêµÁ¡Û
¡¡Âè1¡§¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡¢Ç¯Îð¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ®ÀÓ¤Ê¤É´ë¶È¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄê´ü¾ºµë
¡¡Âè2¡§´ðËÜµë¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×
¡¡Âè3¡§²È·×¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡È¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¡¡ Ê¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÈÄÂ¾å¤²¡É¤Î¤³¤È¡£
¡Ú¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¼ïÎà¡Û
¡¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹Ê¡Íø¸üÀ¸¡§¿©»öÊä½õ¡¢¼ÒÂð¡¢´ë¶È·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Ê¤É
µëÍ¿¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤Ï¡¢Áý²ÃÊ¬¤À¤±ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´³Û¤âÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿©»öÊä½õ¡¢¼ÒÂð¤Ê¤É¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ç½èÍý¤Ç¤¡¢¤Þ¤¿À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µëÍ¿¤Ç´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤ê¤â½¾¶È°÷¤Ï¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ´ë¶È¤Ï¡¢Á´³Û·ÐÈñ°·¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¡§³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¡¢²È»ö¡¦°é»ù¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤ÉÀ¸³è»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹
¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºòº£¤ÎÊª²Á¾å¾º¡¦ÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÀº¿ÀÅª¡¦¿ÈÂÎÅª¡¦¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Æü¾ï¤Î»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ä²È»ö¡¦°é»ù¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢²ð¸î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ï¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÄíÆâÏ«Æ¯ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë²Ô¤°¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ÊÄÂ¾å¤²¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦½¾¶È°÷¤Ï¼Â¼Á¼ê¼è¤ê¤ÎÁý²Ã¡¢´ë¶È¤ÏÀÇÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¡¢ÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¡¦¾¯³Û¤Ç¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤ºÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¤¢¤ê¡¢ÄêÃåÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÂ¾´ë¶È¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÎÍÑÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È
¢£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡¦¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡¦»¿Æ±´ë¶È¡§
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¤Û¤«¡¢180¼Ò¡Ê2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¡¦¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×¡§
¡þ·ÑÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡ÖÂè3¤ÎÄÂ¾å¤²¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦
¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡þÆÃÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÀÑ¶Ë³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ»¿Æ±´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢
¤½¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡þÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥µ¥¤¥È¡§https://edenred.jp/the3rd_chinage
¢¨¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö#Âè3¤ÎÄÂ¾å¤²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×»öÌ³¶É¡Êthe3rd_chinage@kmcpr.co.jp ¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥ó¥ì¥Ã¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¡¡ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Å·Ìî ÁíÂÀÏº
ÀßÎ©Æü ¡§1987Ç¯1·î5Æü
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ 1-£´-£µ ¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¥µ¥¦¥¹¥¿¥ï¡¼7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó®¤ÎÈ¯¹ÔÂå¹Ô
URL ¡§https://edenred.jp/ticketrestaurant/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¾¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌøÅÄ ¾»Ê
ÁÏ¶È¡¡ ¡§2020Ç¯9·î11Æü
½êºßÃÏ ¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô»ú°ÂÎ¤367-5 ²æ¼Õ¥Ó¥ë2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾å¼Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î½ÉÇñ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL ¡§https://resortworx.jp/
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§CEO¡¡º´¡¹ÌÚ ÂçÊå
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
URL¡§https://corp.freee.co.jp/
freeeÊ¡Íø¸üÀ¸ ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹URL¡§https://www.freee.co.jp/benefit/outsourcing/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡Âç¶¶½á¡¡
Tel&SMS: https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
