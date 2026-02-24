リアルタイム対戦ゲーム『#コンパス』新オリジナルヒーロー「†ファースト†」参戦！ ～CVは平川大輔さんが担当！記念イベントも開催～

NHN PlayArt株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下NHN PlayArt) と株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野 剛、以下ドワンゴ）が提供するiOS/Android向けリアルタイム対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下＃コンパス）において、明日2月25日（水）より新オリジナルヒーロー「†ファースト†」を実装します。

「†ファースト†」の出現率がアップするピックアップヒーローガチャ、ログインボーナスなどの記念イベントを実施します。

新オリジナルヒーロー「†ファースト†」を獲得して、『＃コンパス』の世界を存分にお楽しみください！

■「†ファースト†」ヒーロー紹介

https://youtu.be/OqNob5iiOnA?si=E_dEJpwt_9kzzbDx

■新オリジナルヒーロー「†ファースト†」登場！

CV: 平川大輔/イラスト: ODRI /ボカロ P: 鬱P /モーションアクター: KARASU（SHARE LOCK HOMES）

■ピックアップヒーローガチャ実施

新ヒーロー出現率9倍！この機会に「†ファースト†」を獲得しよう！

・開催期間：2026年2月25日（水）～ 2026年3月8日（日）

■ヒーロー獲得応援カードガチャ実施

33回でヒーローチケット1枚獲得！レア以上確定！バトルランクでカード追加

・開催期間：2026年2月25日（水）～ 2026年3月8日（日）

■ログインボーナスキャンペーン実施

毎日ログインしてボーナスをゲットしよう！

・開催期間：2026年2月25日（水）～ 2026年3月8日（日）

※期間中に7日間ログインすることですべて受け取れます。

1日目 ヒーローチケット 1枚

2日目 カードエナジー +30,000

3日目 フリーメダル 3枚

4日目 ヒーローチケット 1枚

5日目 URチケット 3枚

6日目 ビットマネー +300

7日目 ヒーローチケット 1枚

■『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

本プロジェクトは、NHN PlayArtがゲームシステムの開発・運用を手がけ、ドワンゴが同社の動画サービス「ニコニコ」で活動するクリエイターによるIP制作など、両社の強みを生かしながら、ゲームの企画開発からデザイン、音楽制作、ゲーム実況にいたるまで行っています。



公式サイト http://app.nhn-playart.com/compass/

『#コンパス※ 戦闘摂理解析システム』は、１チーム３人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージに配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。

※)「#コンパス」とは、「COMbat Providence AnalysiS System（戦闘摂理解析システム）」の略称で、バトルを通じてプレイヤーたちがコミュニケーションをとりあう、架空のSNSの世界を舞台にしたゲームです。現実のSNSに近い機能を持っており、バトルだけでなく、プレイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

■ゲーム概要

タイトル：#コンパス 戦闘摂理解析システム

ジャンル：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

対応端末：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 7.0以上

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2016年12月17日

価格：基本無料（アイテム課金）

開発・企画・運営：NHN PlayArt株式会社, 株式会社ドワンゴ

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

