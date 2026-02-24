問い合わせフォーム営業を完全自動化するChrome拡張型営業支援ツール「Zosform（ゾスフォーム）」提供開始のお知らせ
合同会社中小企業事業支援（本社：日本）は、企業の問い合わせフォームへの入力・送信作業を自動化するChrome拡張型の営業支援ツール「Zosform（ゾスフォーム）」の提供を開始いたしました。
ゾスフォームは、従来の手作業によるフォーム営業の課題を解決し、営業担当者の業務効率を劇的に改善します。買い切り30,000円（税込）、月額費用ゼロという業界最安水準の価格設定で、個人事業主からスタートアップまで幅広い事業者の新規開拓活動を支援します。
開発背景
BtoB営業の現場では、問い合わせフォームを活用した営業手法が急速に広まっています。メール営業の開封率が10～20%程度にとどまる一方、問い合わせフォーム経由の連絡は企業の担当者に直接届くため、到達率はほぼ100%。さらに、多くの場合は代表窓口や経営企画部門が最初に確認するため、意思決定者へのアプローチ手段として高い効果が期待できます。
しかし、1件ずつ企業サイトを開き、フォームを探し、必要項目を入力して送信するという手作業は、1日100件で約3時間を要します。この膨大な工数が、多くの営業チームにとって大きな負担となっていました。ゾスフォームは、この課題を解決するために開発されました。
製品の主な特長
1. 買い切り30,000円（税込）、月額費用ゼロ
多くのフォーム営業ツールは月額3万～5万円のサブスクリプション型で、年間30万～60万円のコストが発生します。ゾスフォームは30,000円の買い切り型のため、一度のご購入でずっとお使いいただけます。追加の月額費用は一切かかりません。
2. シンプルな3ステップ操作
複雑な設定は不要です。以下の3ステップで即座に自動営業を開始できます。
(1)CSVファイルで送信先リストを読み込み
(2)送付自社情報と営業テンプレートを設定
(3)スタートボタンを押して自動送信開始
3. コンプライアンスチェック機能内蔵
利用開始前に送信先の確認や送信内容のチェックを行う機能を搭載。除外ドメインの設定にも対応しており、法令遵守を前提とした安心設計です。
4. Chrome拡張による即日運用
Google Chromeの拡張機能として動作するため、複雑なインストール作業は不要です。導入したその日から営業活動を自動化できます。実行結果はChrome上で確認でき、CSVでのダウンロードにも対応。複数PCでの同時実行によるABテストも可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342503/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342503/images/bodyimage2】
こんな方におすすめ
● 個人事業主・フリーランス：営業に割ける時間が限られている方
● スタートアップ：少人数で最大限のアポ数を確保したいチーム
● 中小企業の営業部門：新規開拓の工数を削減したい営業チーム
● 営業代行業者：クライアントへのアポ提供を効率化したい事業者
製品情報
製品名：Zosform（ゾスフォーム）
提供形態：Google Chrome拡張機能
価格：30,000円（税込）/ 買い切り
月額費用：無料（0円）
動作環境：Google Chrome（最新版推奨）
公式サイト：https://zosform.jp/
提供元：合同会社中小企業事業支援
本件に関するお問い合わせ先
会社名：合同会社中小企業事業支援
公式サイト：https://zosform.jp/
メール：info@funweb.jp
配信元企業：合同会社中小企業事業支援
プレスリリース詳細へ