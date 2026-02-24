【締切間近】Adtoolglobal、LOFT展開の韓国コスメ企画を2月28日まで実施。情報の透明性を推進
韓国コスメ特化型プラットフォーム「Adtoolglobal」（運営：Brandwarp株式会社の戦略的パートナー）は、大手生活雑貨専門店「ロフト（LOFT）」と連動した「春の新作コスメ・正直レビュー推進キャンペーン」において、最終締切日である2026年2月28日（土）に向けた最終受付を開始いたしました。本施策は、消費者がロフト等で展開される最新コスメに対し「納得感のある商品選び」を行える環境整備を目的としています。
現在、韓国コスメ市場では、ロフト等の実店舗での購入検討時に、SNS等の広告よりも「一般ユーザーのリアルな使用感」を重視する傾向が強まっています。2026年2月22日（日）から開始された本募集は、短期間で質の高いデータを集積することで、春の新生活に向けた消費者の適切なコスメ選択を強力に支援します。Adtoolglobalは、特定のブランドに偏らない第三者視点のレビューを資産化し、広告過多な市場における「信頼の指標」を構築します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342501/images/bodyimage1】
本施策は、短期間での「集中投稿・即時公開」を特徴としており、ロフト等で取り扱われる最新トレンドを即座に市場データへ反映させる仕組みを採用しています。
レビュアー応募期間： 2026年2月22日（日）～2026年2月28日（土）
当選者発表： 2026年2月22日（日）
レビュー登録期間： 2026年2月23日（月）～2026年2月28日（土）
薬機法遵守の徹底： 「シワが消える」といった誇大表現を排除し、「肌を整える」「うるおいを保つ」といった、薬事法に基づいた具体的なテクスチャー表現を推奨し、消費者の誤認を防ぎます。
Adtoolglobalは、本キャンペーン終了後、収集されたレビューを基に「2026年春のトレンド満足度レポート」を公開予定です。今後も、ロフト等のパートナー企業と共に、売り手と買い手の情報格差を解消し、すべてのユーザーが科学的根拠と実体験に基づいた選択ができる、健全な美容市場の発展に寄与してまいります。
URL: https://adtoolglobal.com/review_campaign.php?cp_id=1771758388
※本リリースは、Adtoolglobalの戦略的パートナーであるBrandwarp株式会社が配信しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
現在、韓国コスメ市場では、ロフト等の実店舗での購入検討時に、SNS等の広告よりも「一般ユーザーのリアルな使用感」を重視する傾向が強まっています。2026年2月22日（日）から開始された本募集は、短期間で質の高いデータを集積することで、春の新生活に向けた消費者の適切なコスメ選択を強力に支援します。Adtoolglobalは、特定のブランドに偏らない第三者視点のレビューを資産化し、広告過多な市場における「信頼の指標」を構築します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342501/images/bodyimage1】
本施策は、短期間での「集中投稿・即時公開」を特徴としており、ロフト等で取り扱われる最新トレンドを即座に市場データへ反映させる仕組みを採用しています。
レビュアー応募期間： 2026年2月22日（日）～2026年2月28日（土）
当選者発表： 2026年2月22日（日）
レビュー登録期間： 2026年2月23日（月）～2026年2月28日（土）
薬機法遵守の徹底： 「シワが消える」といった誇大表現を排除し、「肌を整える」「うるおいを保つ」といった、薬事法に基づいた具体的なテクスチャー表現を推奨し、消費者の誤認を防ぎます。
Adtoolglobalは、本キャンペーン終了後、収集されたレビューを基に「2026年春のトレンド満足度レポート」を公開予定です。今後も、ロフト等のパートナー企業と共に、売り手と買い手の情報格差を解消し、すべてのユーザーが科学的根拠と実体験に基づいた選択ができる、健全な美容市場の発展に寄与してまいります。
URL: https://adtoolglobal.com/review_campaign.php?cp_id=1771758388
※本リリースは、Adtoolglobalの戦略的パートナーであるBrandwarp株式会社が配信しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
プレスリリース詳細へ