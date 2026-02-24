自動車用LiDARセンサー市場は、年平均成長率（CAGR）23.8％で成長し、2035年までに109億米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年02月に『自動車用LiDARセンサー市場：タイプ別（飛行時間法（ToF）および周波数変調連続波（FMCW））、技術別（ソリッドステートおよび電気機械式）、用途別（準自律走行車および自律走行車）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）』という調査報告書を発表したと公表した。本報告書は、自動車用LiDARセンサー市場の将来予測評価を提供している。さらに、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
自動車用LiDARセンサー市場の概要
自動車用LiDARセンサー市場は、高度運転支援システム（ADAS）および自律走行車への世界的な推進によって急速に拡大している。LiDAR（Light Detection and Ranging：光検出および測距）は、レーザーパルスを用いて車両周囲の高解像度3Dマップを生成し、安全な走行のための重要な認識能力を提供する技術である。主な成長要因として、安全規制の強化、センサーをより小型かつ低価格にする技術革新、そして自動車OEMによる投資の増加が挙げられる。一方で、コストおよび標準化の問題が依然として課題であるが、市場は極めて競争的で革新的である。レベル3以上の自動運転が商業的現実となるにつれて、市場は大幅な成長が見込まれており、LiDARは将来のモビリティの中核技術となる見通しである。
Surveyreportsの専門家による自動車用LiDARセンサー市場の分析によれば、2025年時点での市場規模は14億米ドルに達したことが判明した。さらに、自動車用LiDARセンサー市場の収益は、2035年末までに109億米ドルに到達すると予測されている。予測期間である2025年から2035年にかけて、市場はおよそ年平均成長率（CAGR）23.8％で拡大すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な自動車用LiDARセンサー市場分析によれば、自動車用LiDARセンサー市場の規模は、自動運転車の採用拡大、電動化およびコネクテッドカーの普及、厳格な安全規制およびNCAPロードマップ、高度自動化の商業展開といった要因により拡大すると予測されている。自動車用LiDARセンサー市場における主要企業としては、Luminar Technologies, Inc.、RoboSense Technology Co., Ltd、Ouster, Inc.、Valeo、Hesai Technology、Continental AG、Huawei Technologies Co., Ltd、Seyond、およびAeva Technologiesが挙げられる。
また、本自動車用LiDARセンサー市場調査報告書には、北米、欧州、アジア太平洋地域、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 各国における自動車用LiDARセンサー市場の規模、成長分析、および主要市場参入企業の評価である。
● 2035年までの世界自動車用LiDARセンサー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、技術別、用途別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
