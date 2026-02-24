【板橋本町店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠板橋本町店～ 営業時間変更のお知らせ！～
【板橋本町店】営業時間のお知らせ！
2025年12月より営業開始を朝10時に変更させていただきます。
【店舗概要】もみの匠板橋本町店
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
住所：東京都板橋区本町37-7 大野ビル2F
都営地下鉄三田線の板橋本町駅A1出口から徒歩1分！セブンイレブンの2Fになります。
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 板橋本町店」では営業時間の変更が発表されました。
「もみの匠 板橋本町店
https://mominotakumi.com/itabashihontyou/
のご案内です。
こんにちは、もみの匠 板橋本町店です。
もみの匠 板橋本町店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342377/images/bodyimage1】
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
店 舗 名：もみの匠板橋本町店
所 在 地：東京都板橋区本町37-7 大野ビル2F
電話番号：0120-720-920
営業時間：10：00～23：00
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
