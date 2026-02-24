春の展示会シーズン到来。 直前差し替え印刷を自動化 「PrintConductor」 先着20社限定50％キャンペーン開始 2月25日～3月25日まで
株式会社ビクパソネット（京都府木津川市）は、
春の展示会シーズンに増加する大量資料印刷業務の効率化を目的に、
Windows対応一括印刷ソフト「PrintConductor（プリントコンダクター）」
の特別キャンペーンを開始しました。
先着20社限定で50％割引にて提供します。
展示会前は、カタログや価格表、仕様書などの差し替え・修正が直前まで続くことが少なくありません。
種類ごとにファイルを開き、100部単位で印刷し、手作業で仕分ける作業は、
担当者に大きな負担をかけています。
近年は人手不足による業務停滞や「人手不足倒産」も社会課題となる中、
定型業務の自動化は企業にとって重要なテーマです。
PrintConductorは、複数のPDFやOfficeファイルなど約90種類の形式に対応し、
ファイルをまとめて選択、
プリンタ設定を一度行うだけで一括印刷が可能です。
印刷順や部数指定にも対応し、スタートボタンを押すだけで自動印刷が進行します。
さらに、一度設定した印刷ファイルの組み合わせは「リスト」として保存できます。
保存したリストは必要な時にいつでも呼び出すことができるため、
展示会ごとの資料セットや製品別カタログ印刷を繰り返し効率的に実行できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342500/images/bodyimage1】
現在、通常価格66,000円（税込）のところ、
展示会準備企業向けに33,000円（税込）
で提供する半額キャンペーンを実施中（先着20社限定）。
キャンペーン
本キャンペーンは公式サイト上では公開しておらず、
お問い合わせ企業様のみ個別にご案内しています。
展示会直前の印刷業務に課題を感じている企業様は、
件名「展示会特別案内希望」とご記入の上、
メールにてお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
Email：support@5boshi.jp
本製品は買い切り型ソフトで月額費用は不要。
無料体験版も用意されています。
【製品詳細】
https://5boshi.jp/
会社概要・お問い合わせ先会社名：株式会社ビクパソネット
https://5boshi.jp/
代表取締役：柴田 光晴
適格請求書発行事業者登録番号：T2130002030063
Email：support@5boshi.jp
なお、本キャンペーンは法人様名義でのお申し込み・見積書・請求書発行に対応しています。
銀行振込でのお支払いも可能です。
配信元企業：株式会社ビクパソネット
春の展示会シーズンに増加する大量資料印刷業務の効率化を目的に、
Windows対応一括印刷ソフト「PrintConductor（プリントコンダクター）」
の特別キャンペーンを開始しました。
先着20社限定で50％割引にて提供します。
展示会前は、カタログや価格表、仕様書などの差し替え・修正が直前まで続くことが少なくありません。
種類ごとにファイルを開き、100部単位で印刷し、手作業で仕分ける作業は、
担当者に大きな負担をかけています。
近年は人手不足による業務停滞や「人手不足倒産」も社会課題となる中、
定型業務の自動化は企業にとって重要なテーマです。
PrintConductorは、複数のPDFやOfficeファイルなど約90種類の形式に対応し、
ファイルをまとめて選択、
プリンタ設定を一度行うだけで一括印刷が可能です。
印刷順や部数指定にも対応し、スタートボタンを押すだけで自動印刷が進行します。
さらに、一度設定した印刷ファイルの組み合わせは「リスト」として保存できます。
保存したリストは必要な時にいつでも呼び出すことができるため、
展示会ごとの資料セットや製品別カタログ印刷を繰り返し効率的に実行できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342500/images/bodyimage1】
現在、通常価格66,000円（税込）のところ、
展示会準備企業向けに33,000円（税込）
で提供する半額キャンペーンを実施中（先着20社限定）。
キャンペーン
本キャンペーンは公式サイト上では公開しておらず、
お問い合わせ企業様のみ個別にご案内しています。
展示会直前の印刷業務に課題を感じている企業様は、
件名「展示会特別案内希望」とご記入の上、
メールにてお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
Email：support@5boshi.jp
本製品は買い切り型ソフトで月額費用は不要。
無料体験版も用意されています。
【製品詳細】
https://5boshi.jp/
会社概要・お問い合わせ先会社名：株式会社ビクパソネット
https://5boshi.jp/
代表取締役：柴田 光晴
適格請求書発行事業者登録番号：T2130002030063
Email：support@5boshi.jp
なお、本キャンペーンは法人様名義でのお申し込み・見積書・請求書発行に対応しています。
銀行振込でのお支払いも可能です。
配信元企業：株式会社ビクパソネット
プレスリリース詳細へ