Qoo10とLIPSの購入費用を全額還元。Adtoolglobalが2月25日締切の「使用感検証」企画を開始
ブランドマーケティング支援を行うAdtoolglobal（戦略的パートナー：Brandwarp株式会社、本社：東京都港区）は、2026年2月24日（火）より、**EC（インターネット通販）**モール「Qoo10」と美容SNS「LIPS」を横断した「レビュー実態調査キャンペーン」を開始いたしました。本施策の最大の特徴は、情報の信頼性を損なう「未開封写真」の投稿を一切禁止し、2026年2月25日（水）までの48時間限定で、実際の使用シーンを報告するレビュアー200名を募集する点にあります。条件を満たした参加者には、商品代金および配送料相当分（最大2,300ポイント）を全額還元いたします。
現在、**EC（インターネット通販）**市場では、商品を使用する前の「外箱のみ」の写真や内容の薄い感想が散見され、消費者の適切な判断を妨げる要因となっています。本企画では、Qoo10とLIPSの双方において、実際のテクスチャーや使用感を示す「視覚的根拠」の提示を必須化しました。48時間という短期間で集中して募集を行うことで、流行に敏感なユーザーの「生の熱量」を可視化し、情報の透明性が高い市場環境の構築を目指します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342506/images/bodyimage1】
本キャンペーンは、情報の表面的な量ではなく「事実の検証」に重きを置いています。
レビュアー応募期間： 2026年2月24日（火）～2026年2月25日（水）
当選者発表： 2026年2月24日（火）
レビュー登録期間： 2026年3月8日（日）～2026年3月15日（日）
キャンペーン結果発表： 2026年3月20日（金）
検証ルール： 未開封写真は無効。実際の塗布写真や使用シーンを含む2枚以上の写真を必須とし、LIPSでは90日間の継続公開を条件とします。
薬機法遵守： ユーザーに対し、「肌を整える」「うるおいを与える」といった、化粧品としての事実に基づく客観的なフィードバックを推奨しています。
Adtoolglobalは、3月20日に発表される検証データを、メーカー企業の製品開発や**EC（インターネット通販）**ページ改善のための基礎データとして提供いたします。今後も主要モールと美容SNSを繋ぐハブとして、情報の透明性を担保し、消費者が誤解のない選択を行える健全な市場の発展に寄与してまいります。
URL: https://adtoolglobal.com/review_campaign.php?cp_id=1771903184
※本リリースは、Adtoolglobalの戦略的パートナーであるBrandwarp株式会社が配信しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
