エンタープライズ向けネットワーク機器市場は、年平均成長率（CAGR）8.6％で成長し、2035年までに1,827億米ドルに達する見込みである。
Survey Reports LLCは、2026年02月にエンタープライズ・ネットワーク機器市場に関する調査報告書を発表した。本報告書では、製品タイプ（ルーター、スイッチ、ファイアウォール、アクセスポイント、ロードバランサー）、ネットワーク技術（イーサネット、無線、SD-WAN、MPLS、VPN）、エンドユーザー（中小企業、大企業、政府機関、教育機関）、導入形態（オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッド）による市場のセグメンテーションに基づき、2025年から2035年にかけての世界市場分析、動向、機会および予測が行われている。この報告書は、エンタープライズ・ネットワーク機器市場に関する予測評価を提供し、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場動向を明らかにしている。
エンタープライズ・ネットワーク機器市場の概要
エンタープライズ・ネットワーク機器とは、企業内および企業間におけるデータ通信、接続性、リソース共有を可能にするハードウェアインフラを指す。これには、ルーター、スイッチ、ファイアウォール、アクセスポイント、ネットワークコントローラー、モデムなどの機器が含まれ、企業のITネットワークの中核を成し、社内業務、クラウドアクセス、リモートワーク、セキュアなデータ転送を支えている。デジタルツール、クラウドコンピューティング、IoT機器への依存が高まる中、エンタープライズ・ネットワーク機器は、高速かつ安全でスケーラブルな接続性を確保するうえで極めて重要な役割を果たしている。企業は生産性、サイバーセキュリティ、業務効率を高めるため、先進的なネットワークソリューションへの投資を行っている。
Surveyreportsの専門家による調査によれば、2025年におけるエンタープライズ・ネットワーク機器市場の規模は753億米ドルであった。さらに、2035年末までにその市場シェアは1,827億米ドルに達すると見込まれており、予測期間（2025年～2035年）において年平均成長率（CAGR）は約 8.6% と予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038055
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342505/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なエンタープライズ・ネットワーク機器市場の分析によれば、通信業界の拡大、スマートシティおよびスマートホームインフラの整備、高速・低遅延接続への需要の高まり、AI/機械学習によるネットワークセキュリティおよび自動化への関心の上昇といった要因が、市場規模の拡大を促進するとされている。エンタープライズ・ネットワーク機器市場における主要企業には、Hewlett Packard Enterprise、Arista Network、MikroTik、Cisco Systems、Juniper Networks、TP-Link、Nokia、Extreme Networks、Dell Technologies、ZTE Corporation、Netgear、Alcatel-Lucent、Huawei Technologiesなどが含まれる。
また、本市場調査報告書では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析を提供しており、日本のクライアントのニーズに合わせた個別分析も含まれている。
目次
● 各国におけるエンタープライズ・ネットワーク機器市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価
