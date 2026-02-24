エンタープライズ向けネットワーク機器市場は、年平均成長率（CAGR）8.6％で成長し、2035年までに1,827億米ドルに達する見込みである。

