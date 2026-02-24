ＪＡ全農がカーリングジュニア日本代表の皆さんを「ニッポンの食」でサポート 「世界ジュニアカーリング選手権大会2026」が２月２４日からデンマークで開幕！

ＪＡ全農は、２月２４日（火）からデンマーク・トーンビューで開幕している「世界ジュニアカーリング選手権大会2026」に出場するカーリングジュニア日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しています。

「ニッポンの食」を手に笑顔のカーリングジュニア日本代表選手の皆さん （写真提供：日本カーリング協会）

全農は、選手の皆さんが海外でも普段どおりのパフォーマンスを発揮できるよう、選手の皆さんの希望をふまえてニッポンの食を提供しました。主な提供商品は全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている商品を中心に精米やフリーズドライのみそ汁、ご飯のおともや全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどとなります。

前回大会で男子は６位、女子は８位という結果でしたが、今大会は更なる高みを目指し、ニッポンの食をパワーに変えて挑みます。

食材を受け取ったジュニア男子日本代表の瀬川力選手からは「スキップとして試合に臨むので、頭をよく使います。今回の提供品の干し芋で疲れた頭に糖分を摂取して数多くの試合に臨みたいと思います」、ジュニア女子日本代表の三浦由唯菜選手からは「海外でも日本食を食べられることで食に対する不安をなくし、競技に集中することができます。お米などでエネルギーを蓄えて、優勝を目指して全力でプレーしてきます！」とコメントを寄せていただきました。（他選手からのコメントは別紙参照）

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Xアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまでカーリング日本代表選手や卓球日本代表の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからもニッポンの食を通じてカーリング競技を応援します。

【大会概要】

（１）大会名称：世界ジュニアカーリング選手権大会2026

（２）日 程：令和８年２月２４日（火）～３月３日（火）

（３）出場選手

ア．男 子：今本昂汰（リード）、今本暖太（セカンド）、佐藤海志（サード）、

瀬川力（スキップ）、道谷陽太（リザーブ）

イ．女 子：池田葉南（リード）、鈴木凜（セカンド）、敦賀心羽子（サード）、

三浦由唯菜（スキップ）、中村碧音（リザーブ）

（４）詳 細：World Junior Curling Championships 2026 - World Curling（英語）