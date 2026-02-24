日程を確保してください：第39回中国国際ハードウェア展示会（上海） 2026年3月24日～26日

中国・上海、2026年2月24日 /PRNewswire/ -- 第39回中国国際ハードウェア展示会（CIHF）は、世界のハードウェア・工具業界にとって影響力のある商談プラットフォームとして、上海の広大な国家会展中心（NECC）で間もなく開幕します。この年次イベントは、世界のハードウェア業界を対象としており、70か国以上から6万人を超える専門家が集まる見込みです。参加者には、ハードウェアの最新イノベーションを探求し、国際的なパートナーシップを構築しようとするメーカー、ディストリビューター、卸売業者、調達担当者が含まれます。

今年のCIHFは複数のホールにまたがり、合計17万平方メートルの広大な展示面積を誇ります。約3,100社の出展者が参加し、個々の部品から実用的な工具、設備、機械まで、ハードウェアのサプライチェーン全体を紹介します。年初の国際ハードウェアショーとして、CIHFは依然として業界動向の重要な拠点となっており、急速に変化する市場の中で世界中のバイヤーと最先端のソリューションを結びつけています。また、責任ある開発と事業目標の両立を重視する業界において、インテリジェントな製造を通じた持続可能な成長を促進しています。

イノベーションと多様性を示すショーケースとして、主なハイライトは以下の通りです：

パワーツール・ハンドツール（コードレス、ブラシレス、精密モデルの画期的な技術やバッテリー寿命の向上を紹介する専用ホール4館）、研削材、溶接材料・設備、荷役・リフト・ロジスティクス機器、安全装備・個人用保護具（PPE）、ガーデン・清掃機器、照明・低電圧電気ゾーン、空気圧工具、電気機械機器、建築金物、ファスナー、家庭用機器など。

注目の新製品発表の中で、中国および海外の主要出展者が、革新的かつ現代的な形式で製品を披露します。来場者は、多くの企業によるOEM/ODMカスタマイズサービスの実演を体験できます。持続可能性が注目の中心となり、環境に優しい素材や最先端のリチウムエネルギーソリューションを紹介する展示が行われます。これは、2060年までのカーボンニュートラル実現を目指す中国の取り組みを反映しています。

数十か国の来場者は、中国への30日間（または240時間／10日間）のビザ免除トランジット制度を利用して、入国手続きを簡単に済ませることができます。NECC 会場は、上海の高速鉄道や地下鉄網からのアクセスが便利で、周辺にはビジネスホテルも充実しており、国内外のハードウェア業界のプロフェッショナルにとって訪問が容易です。CIHFは、ハードウェア業界を代表する主要イベントであり、小売業者、メーカー、卸売業者、ディストリビューターを結びつけ、製品の発見、サプライヤーの調達、迅速な市場投入を効率化します。2026年3月24日～26日に上海で開催される第39回中国国際ハードウェア展示会へのご来場を、心よりご案内申し上げます。

来場者事前登録：https://data.ciec.com.cn/c2l0ZToxNDY3NDU/p/v/register?channel=C24

お問い合わせ先：

メディアのお問い合わせ先：Edison Zhou

ウェブサイト：www.hardware-fair.com メール：team@hardware-fair.com 電話：86-10-63356966

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com