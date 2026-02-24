ののじ株式会社（本社：横浜市／代表取締役：髙部夢宙）は、口を開けて過ごす様子が見られる5～10歳の子どもを対象とした新商品「鼻トレ絆（ばん）くちぴたテープ」を、2026年3月2日（月）より発売します（21枚入/3枚×７シート）。本製品は、日中専用子どもマウステープです。ゲームや勉強、動画視聴などの日中の“ながら時間”に気軽に取り入れることができ、鼻呼吸の意識づけをサポートすることを目的としています。素材には、医療現場でも使用されているサージカルテープを採用し、国内工場にて品質管理に配慮しながら製造しています。唇に貼り付かない非粘着部を設け、皮膚への接着面を最小限にした「ちいピタ接着エリア」や、初めての使用にも配慮した「中央穴あき構造」など、子ども向けに使いやすさを考えた設計としました。＊本製品は医療機器ではありません。口呼吸やそれに付随する症状の治療・改善を目的としたものではなく、日常生活の中での意識づけをサポートすることを目的とした製品です。

【開発背景】子どもの約3割にみられる「お口ぽかん」に着目

当社では、2017年より鼻呼吸へのトレーニングに着目したマウステープの開発・販売に取り組んできました。従来品は、いびきや口内乾燥が気になる大人向けの製品でしたが、お客様からは「子ども向けの商品もあったらうれしい」といった声を継続的にいただいていました。また、新潟大学などによる全国調査（※1）では、3～12歳の子どものうち、約30％に「お口ぽかん」と呼ばれる傾向がみられることが報告されています。子どもの「お口ぽかん」は、口内が乾きやすかったり、集中している際に無意識に口が開いてしまうなど、日常生活の中で見られるちょっとした“癖”として、気にされるケースもあるようです。そのため、本製品は子ども向けに特化し、安全性を最優先に考えた製品設計を行いました。大人用の従来品のような就寝時の使用では、使用中の様子を確認しづらいことや、思わぬ事故につながる可能性も考えられることから、「日中専用」を前提としたコンセプトとしました。対象年齢については、誤飲が起こりやすいとされる年齢層を避けるとともに、子ども自身がテープを剥がせるようになってくる時期である点を考慮しました。あわせて、一般的に口元の使い方が意識されやすくなる時期とも重なることから、5～10歳に設定しています。子どもの日常生活の中で無理なく取り入れられ、保護者が安心して見守りやすいことにこだわりました。＊本内容は一般的に紹介されている情報であり、特定の症状の治療や改善を示すものではありません。なお、こうした傾向には生活習慣や成長段階など、さまざまな要因が関係するとされており、すべての子どもに当てはまるものではありません。

「鼻トレ絆くちぴたテープ」の特長

①無意識の「お口ぽかん」への意識づけサポート

テープを貼ることで、集中時に無意識に口が開いてしまうことへの気づきにつながり、鼻呼吸を意識しやすい環境づくりをサポートすることを目的としています。

②意匠取得済のこだわり設計

唇部分には粘着しない非粘着部を設け、接着面を最小限に抑えた「ちいぴた粘着エリア」で貼付時の不快感や剝がすときの痛みに配慮しています。また、先端部分も非粘着仕様とすることで、子どもでもつまみやすく、無理なく剥がせる設計としました。中央には穴を設け、貼付中に口元を完全にふさがないよう工夫しています。

③安心の基材と日本製

子どものデリケートな肌への配慮から、医療現場でも使用されているサージカルテープを採用しました。企画から製造、販売までを日本国内で行い、安定した品質でお届けできる体制を整えています。

「鼻トレ絆くちぴたテープ」の使用方法

ゲームや動画視聴、勉強などの「ながら時間」に取り入れやすく、貼るだけで口元の状態に意識が向きやすくなるよう設計しています。使用時間は1日1枚、15分～1時間を目安にご使用ください。まずは1箱（21枚）を、約3週間の目安で継続してお使いいただくことをおすすめします。＊本品は使い捨てタイプのテープです。衛生面の観点から、一度使用したテープの再使用はお控えください。

商品情報

商品名：鼻トレ絆くちぴたテープ販売価格：1,320円（税込）／1,200円（税別）対象年齢：自力で着脱できる 5～10歳型番：HTBK-21JAN：4988760013385サイズサイズ：幅2cm × 長さ5cm入数：21枚（3枚×7シート）材質：不織布（テープ材）、アクリル系粘着剤生産国：日本取り扱い店舗・ののじ公式オンラインストア（https://nonoji.jp）・ののじ公式楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/nonoji/）・ののじ公式Yahoo！ショッピング店（https://store.shopping.yahoo.co.jp/nonoji/）・Amazon他、ECサイト※1 出典： 新潟大学・大垣女子短期大学・鹿児島大学（2021年2月17日）プレスリリース「子どもの“お口ぽかん”の有病率を明らかに－ 全国疫学調査からみえた現代の新たな疾病－」

https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/02/rs210217.pdf