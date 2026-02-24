有限会社スタイルコム（本社：東京都、代表：谷本 貴義）が展開するガルーシャ（エイ革）専門ブランドBAHARI（バハリ）は、2026年2月25日（水）から3月3日（火）まで、名古屋高島屋1階 財布売場にて、「BAHARI ガルーシャコレクション」を開催いたします。珍しいガルーシャ（エイ革）を使った作品が大人気のイベント。今回は、55,000円（税込）以上の商品をお買い上げ頂いたお客様に、バハリ オリジナルの 「福銭」 を先着30名様にプレゼントさせて頂きます。3月5日（木）は天赦日と一粒万倍日と大安が重なる大開運日で、お財布の使い始めに大変良いと言われております。開運財布の新常識、ガルーシャ（エイ革）で新たなスタートを！名古屋高島屋のPOPUPをお見逃しなく！

コンセプトは「海の解放感！」

「BAHARI ガルーシャコレクション」は、「海の宝石」と呼ばれる革、ガルーシャ（エイ革）を使った財布、ハンドバッグ、小物等の販売をするイベントです。「BAHARI」はスワヒリ語で「海」を意味するガルーシャ専門ブランドです。高級素材として珍重され、非常に堅く、まるでガラスビーズを埋め込んだような輝きが特徴です。その輝きを活かした革製品は、常識を覆す美しさ！さらには丈夫で水にも強く、末永くお使い頂けるのも嬉しい素材です。一番人気は長財布。毎日使うお財布だから本当にいいモノを選びたい！そんな方に必見のイベントです。

ガルーシャの歴史と魅力

ガルーシャ（エイ革）は、1000年以上も前から刀の柄や鞘に使われてきました。背中の中心にはスターマークと呼ばれる個所があり、古来より「天眼・神の眼」と崇められ、「魔除け」や「心の浄化」として武士や貴族も好んで使っていた素材です。ただ加工が難しいので、革製品としての流通は少ないのが現状です。希少性が高いので、感度の高い層に人気のアイテム。「牛は30年、エイは100年」と言われほどの耐久性、防汚性、防水性が特徴です。高級ブランドでも使われる素材を、ここまで専門とした国内ガルーシャブランドは滅多になく、代表取締役でデザイナーでもある谷本氏は、今までメンズライクな素材であったモノを斬新な加工方法とアイデアでウィメンズでも使えるデザインを開発。ガルーシャの歴史や素材を研究し、新たな土俵を創造しながら、日本刀に使われてきた歴史ある素晴らしい素材を日本に浸透させたいと活動しています。

【開催概要】

イベント名称 ：「BAHARI ガルーシャコレクション」開催期間 ：2026年2月25日（水）から3月3日（火）開催場所 ：名古屋高島屋1階 財布売場（住所：愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１－４）

【取り扱い店】

♦銀座本店 (不定休の為HPをご確認下さい）：東京都中央区銀座5-12-13 銀座伊藤ビル2階【 ↓ 2026年2月現在の常設店舗：商品限定となります】♦京都伊勢丹6階♦名古屋栄三越5階♦あべのハルカス近鉄本店7階♦丸井今井札幌本店一条館3階

【会社概要】

社名：有限会社スタイルコム自社ブランド：BAHARI（バハリ）代表取締役：谷本 貴義設立：2005年8月4日ホームページ：https://www.bahari.jp/インスタグラム ：https://www.instagram.com/bahari.tokyo/