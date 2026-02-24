¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¼ì¶âÂ°²Ã¹©¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡ÖDemold¡×¡¢¶âÂ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡Ö¤¢¤ë¤ß¤Î¤â¤ê¡×¤È¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¿·ÊÁ4¼ï¤ò½éÈäÏª
Âè55²ó Å¹ÊÞÁí¹ç¸«ËÜ»Ô¡ÖJAPAN SHOP 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸
¡¡ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¿¿ßË¼µ¡´ïÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇðÂ¼¹À²ð¡¢°Ê²¼FUJIOH¢¨¡Ë¤ÎÆÃ¼ì¶âÂ°²Ã¹©¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¡ÖDemold¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü(²Ð)¡Á3·î6Æü(¶â)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè55²ó Å¹ÊÞÁí¹ç¸«ËÜ»Ô¡ÖJAPAN SHOP 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶âÂ°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¡Ö¤¢¤ë¤ß¤Î¤â¤ê¡×¤È¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¤Î¿·ÊÁ4¼ï¤ò½éÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ FUJIOH¤Ï¡¢ÉÙ»Î¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡Demold¤Ç¤Ï½ÏÎý¤Î¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¶âÂ°ÁÇºà¤¬»ý¤Ä¡Ö·Ú¤µ¤È²Ã¹©À¡×¡Ö¼Á´¶¤È°Õ¾¢À¡×¡Ö¼«Á³¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¡×¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤ß¤Î¤â¤ê¡ÝDemold¤ò¡È¤«¤é¤À¤Ç´¶¤¸¤ë¡É¿¹¡Ý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ë³Ð¤È¿¨³Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×
¡Ö¤¢¤ë¤ß¤Î¤â¤ê¡×¡Ä¶âÂ°¤ÎÇöÈÄ¤ËÊÁ¤òÅ¾¼Ì¤·¤¿¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿³ÑÃì¤òÊÂ¤Ù¡¢¿¹ÎÓ¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¡£¥Ñ¥Í¥ëÉ½ÌÌ¤Î¸÷È¿¼Í¤¬¾²ÌÌ¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¡¢ÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¼è¤ê¤Ï¤º¤·¤Æ¼Á´¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¡ÖÉ¹ÊÉ¡×¡Ä¿åÌÌ¤ËÇö¤¯É¹¤¬Ä¥¤Ã¤¿¾ð·Ê¤ò¶âÂ°¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡£åÌÌ©¤ËÄ´À°¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î·¿¤òÀ©ºî¤·¡¢¼«Á³¤ÎÉ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥ó¥À¥à¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¤Ò¤ÓÌÏÍÍ¤òÃúÇ«¤Ë»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬¶õ´Ö¤ËÑÛ¤È¤·¤¿ÀÅ¤±¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ë¥í¥Ó¡¼¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤òµá¤á¤ë¶õ´Ö¤Ë¤â¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¡Êwoodpanel¡Ë¡×¡ÄÌÚºà¤ò¶âÂ°¤ËÅ¾¼Ì¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡£Àá¤äÇ»Ã¸¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÂª¤¨¡¢ËÜÊª¤ÎÌÚÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²°ÆâÁõ¾þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶âÂ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÑ¸õÀ¡¦ÂÑµ×À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë³°ÊÉ¤ä¥µ¥¤¥óÍÑÅÓ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°Ý»ý´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤â¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¶õ´Ö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¡ÖË¢Ë÷¡Êutakata¡Ë¡×¡Ä¿åÌÌ¤ËÉâ¤«¤ÖË¢¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡£¤¢¤¨¤ÆÉÔµ¬Â§¤Ê·Á¾õ¤Ë¤·¤¿±ß¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢ËÜÊª¤ÎË¢¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î©ÂÎÅª¤Ê±¢±Æ¤Ï¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò°õ¾ÝÅª¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«ºßÀ®·Á¥Ñ¥Í¥ë¡Ö¶À¼¶¡Êkyoushizuku¡Ë¡×¡Ä¿åÅ©¤¬¿åÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¹¤¬¤ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡£¿¼¤µ¤ä¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë±ß¤ò¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¡¢±«Î³¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¤Î¿åÌÌ¤ÎÉ½¾ð¤ò·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ï¤º¤«¤ÊÍÉ¤é¤®¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë¤ä¤µ¤·¤µ¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä¾å¼Á¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Demold¤Ï¡¢¶âÂ°ÁÇºà¤ËÆÈ¼«¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶õ´Ö±é½Ð¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â°ìÁØ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤´Äó°Æ¡¦¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²Ã¹©ÊýË¡¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢î²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¢¤ë¤ß¤Î¤â¤ê¡×¾ÜºÙ
»ÈÍÑµ»½Ñ¡§¼«ºßÀ®·Á
ºà¼Á¡§¶ÀÌÌ¥¢¥ë¥ß
É½ÌÌ½èÍý¡§¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ZA DESIGN Inc.
¢£¡ÖÉ¹ÊÉ¡×¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¡Êwoodpanel¡Ë¡×¡ÖË¢Ë÷¡Êutakata¡Ë¡×¡Ö¶À¼¶¡Êkyoushizuku¡Ë¡×¥Ñ¥Í¥ë¾ÜºÙ
»ÈÍÑµ»½Ñ¡§¼«ºßÀ®·Á
ºà¼Á¡§¶ÀÌÌ¥¢¥ë¥ß
ÈÄ¸ü¡§0.5mm
É½ÌÌ½èÍý¡§¥¢¥ë¥Þ¥¤¥È
¢£¡ÖDemold¡×½ÐÅ¸³µÍ×
Âè55²ó Å¹ÊÞÁí¹ç¸«ËÜ»Ô¡ÖJAPAN SHOP 2026¡×¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÅ¹¤È³¹¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢¥µ¥¤¥ó¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢Æâ³°Áõºà¡¢Å¹ÊÞÀßÈ÷¡¦½º´ï¡¢¶õ´Ö±é½Ðµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè55²ó Å¹ÊÞÁí¹ç¸«ËÜ»Ô¡ÖJAPAN SHOP 2026¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00¡Á17¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï16¡§30¤Þ¤Ç¡£
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡À¾Å¸¼¨Åï ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ11¡Ý1
Demold¥Ö¡¼¥¹¡§JS1102
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È ¡Êhttps://messe.nikkei.co.jp/js/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖDemold¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Demold¤Ï¡¢FUJIOH¤Î¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ÈÄó°ÆÎÏ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤Î±é½Ð¤ò¡¢¶â·¿¥³¥¹¥È¤òÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î·úÃÛÆâ³°Áõ¤ËºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Demold¡¡Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.fujioh.com/demold/
¢£²áµî¼ÂÀÓ
¶äºÂ¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢
Ã´Åö²Õ½ê _¥¢¥ë¥ß²¡¤·½Ð¤·À®·¿¥Ñ¥Í¥ë¡¡¥ì¡¼¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë
»ÈÍÑµ»½Ñ _Ãà¼¡À®·Á¡¡ÈùºÙ²Ã¹©
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_»°±Û°ËÀªÃ°
´ðËÜÀß·× _»°±Û°ËÀªÃ°¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó
»Ü¹©²ñ¼Ò _¼¯Åç·úÀß¡¡¡¿°°¥Ó¥ë¥¦¥©¡¼¥ë
À½ºî·î _2020.08
¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥í¥·¥å¡¼Åìµþ
»ÈÍÑµ»½Ñ _¼«ºßÀ®·Á
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_¥¸¥ã¥ó¡¦¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥í¥·¥å¡¼ Åìµþ
»Ü¹©²ñ¼Ò _¥¢¥È¥ê¥¨¥¢¡¼¥¹
À½ºî·î _2018.01
JR·§ËÜ±Ø¡¡Èî¸å¤è¤«¥â¥ó»Ô¾ì
Ã´Åö²Õ½ê _¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡¿Èî¸åÄ×¤é¤ó¤Þ
»ÈÍÑµ»½Ñ _¤Ê¤Þ¤³ÊÉ¡§Ãà¼¡À®·Á¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Èî¸åÄ×¤é¤ó¤Þ¡§ÈùºÙ²Ã¹©¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È_¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»
Àß·×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó_ÇµÂ¼¹©éº¼Ò
»Ü¹©²ñ¼Ò_¶åÅ´¹©¶È¡¿¶å½£ÍÎ¹Ô
À½ºî·î _2018.05
JRÈøÄ¥°ìµÜ±Ø¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥£°ìµÜ¡×
Ã´Åö²Õ½ê _ÌÖÂåÊÉ
»ÈÍÑµ»½Ñ _ÌÖÂå¡§¥×¥ì¥¹²Ã¹©¡¿ÈÄ¶âÀß·×
¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È _Ì¾¸Å²°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò
Àß·×_³ô¼°²ñ¼Ò¸ò·úÀß·×
¥Ç¥¶¥¤¥ó _³ô¼°²ñ¼Òcmyk
»Ü¹©²ñ¼Ò _¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÅì³¤·úÀß¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ä¥Ê¥¬
À½ºî·î _2022.09
¢¨ ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÙ»Î¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
»ö¶È³µÍ×¡§°ìÈÌ²ÈÄíÍÑ/¶ÈÌ³ÍÑ¿ßË¼µ¡´ï¤Î´ë²è¡¦³«È¯Àß·×¡¦À¸»º¡¦ÈÎÇä¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÇðÂ¼¹À²ð
ÁÏÎ©¡§1941Ç¯12·î
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÊ¥ÌîÊÕ2ÃúÌÜ1ÈÖ9¹æ
½¾¶È°÷¿ô¡§941Ì¾¡ÊÌò°÷¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦·ÀÌó¼Ò°÷Åù¤ò½ü¤¯¡Ë
¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡§ÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÉÙ»Î¹©¶ÈÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò
¥Õ¥¸¥Æ¥Ã¥¯¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥¯¡¼¥ë
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
Éç»ÒÄëÉ÷¾¦ËÇ¡Ê¾å³¤¡ËÍ¸Â¸ø»Ê (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
ÂæßÔÉÙ»Î¹Ä¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡ÊFujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)¡¡
¡Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¡Ï¥¢¥ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°Web¡§https://www.fujioh.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Demold¡¡Web¥µ¥¤¥È
https://www.fujioh.com/demold/
¢¨ ÉÙ»Î¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÉÙ»Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
