freee、野村リサーチ・アンド・アドバイザリーと事業承継で協業 スモールビジネスの事業承継を見据えて内部承継ファンドへも出資
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、野村リサーチ・アンド・アドバイザリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：茂木豊、以下「野村リサーチ・アンド・アドバイザリー」）と事業承継分野において協業することとなりましたのでお知らせします。
また、freeeは、野村リサーチ・アンド・アドバイザリーが組成・運用する「内部承継プラットフォーム投資事業有限責任組合」に出資を行いました。
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」のミッション実現にあたり、日本の大多数を占めるスモールビジネス（中小企業）の事業承継への取り組みは極めて重要なテーマであると捉えています。
今回の野村リサーチ・アンド・アドバイザリーとの協業により、事業承継後の経営者向けセミナーの開催やDX推進支援を共同で実施し、次世代型承継スキームの研究を通じて支援体制の高度化を目指します。
さらに、freeeは、野村リサーチ・アンド・アドバイザリーが組成・運用する「内部承継プラットフォーム投資事業有限責任組合」に出資し、日本国内の新たな事業承継モデルである内部承継の普及およびDX推進に取り組むアトツギ経営者の持続的な成長を支援してまいります。
freeeでは今後も、「事業承継」を企業変革や第二創業のタイミングとしてポジティブに捉え、事業承継により受け継いだ経営資源を活かしながら、freeeは新たな挑戦に向き合う“アトツギ”の方々の事業成長をバックオフィス領域のDXを通じて支えるパートナーとなることを目指してまいります。
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 大橋潤
