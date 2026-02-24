累計6,593名の声を可視化。LGBTQの職場・生活実態調査を公開。当事者が直面する困難やニーズなど3年分の変化・傾向を分析LGBT理解増進法後も半数の職場が「施策ゼロ」と判明





◆調査背景



LGBTQを取り巻く法整備の現状と課題



近年、国内のLGBTQについては、人口カバー率が9割を越えたパートナーシップ制度や企業のダイバーシティ推進、2023年6月の「LGBT理解増進法」の施行や、同性婚をめぐる訴訟での各地で続く違憲判決など、社会全体としてLGBTQへの理解が進んでいるという認識が広がっています。企業においては、労働施策総合推進法（パワハラ防止法）に基づき、SOGI（性的指向・性自認）に関する侮辱やアウティングの防止措置が義務付けられ（大企業では2020年6月施行、中小企業では 2022年4月に義務化）、2026年中にはカスタマー・ハラスメントの防止も義務化され、その指針にもSOGIに関する内容が含まれる見込みです。



しかし、このように、制度や理念が整備される一方で、その変化が現場にどのように届いているのか、どの層が取り残されているのかは、性的マイノリティに関する国による調査は非常に少なく、これまで十分に可視化されてきませんでした。さらに、近年ではコロナ禍以降の社会不安やトランプ政権の反DEI政策、SNS上での分断やヘイトスピーチの拡散などを背景に、学校や職場といった日常生活の場において、LGBTQの人々が安心して過ごせる環境が整っているとは言い難い状況です。



法整備の面では「LGBT理解増進法」は事業者への義務規定を持たない理念法に留まっており、国の基本計画が策定されていない状況であり、結婚の平等（同性婚）も実現していません。また、トランスジェンダーの戸籍性別変更においては、生殖機能に関する要件が最高裁で違憲とされたものの、法律自体の改正には至っていないなど、国内の取り組み状況にはまだまだ課題がある状況です。こうした中で、LGBTQのリアルな職場・生活環境や社会変化・影響をデータで捉えるために調査を実施、働きやすい職場・生きやすい社会づくりのための指標とすべく本白書を公開します。



◆調査サマリー ◆調査背景LGBTQを取り巻く法整備の現状と課題近年、国内のLGBTQについては、人口カバー率が9割を越えたパートナーシップ制度や企業のダイバーシティ推進、2023年6月の「LGBT理解増進法」の施行や、同性婚をめぐる訴訟での各地で続く違憲判決など、社会全体としてLGBTQへの理解が進んでいるという認識が広がっています。企業においては、労働施策総合推進法（パワハラ防止法）に基づき、SOGI（性的指向・性自認）に関する侮辱やアウティングの防止措置が義務付けられ（大企業では2020年6月施行、中小企業では 2022年4月に義務化）、2026年中にはカスタマー・ハラスメントの防止も義務化され、その指針にもSOGIに関する内容が含まれる見込みです。しかし、このように、制度や理念が整備される一方で、その変化が現場にどのように届いているのか、どの層が取り残されているのかは、性的マイノリティに関する国による調査は非常に少なく、これまで十分に可視化されてきませんでした。さらに、近年ではコロナ禍以降の社会不安やトランプ政権の反DEI政策、SNS上での分断やヘイトスピーチの拡散などを背景に、学校や職場といった日常生活の場において、LGBTQの人々が安心して過ごせる環境が整っているとは言い難い状況です。法整備の面では「LGBT理解増進法」は事業者への義務規定を持たない理念法に留まっており、国の基本計画が策定されていない状況であり、結婚の平等（同性婚）も実現していません。また、トランスジェンダーの戸籍性別変更においては、生殖機能に関する要件が最高裁で違憲とされたものの、法律自体の改正には至っていないなど、国内の取り組み状況にはまだまだ課題がある状況です。こうした中で、LGBTQのリアルな職場・生活環境や社会変化・影響をデータで捉えるために調査を実施、働きやすい職場・生きやすい社会づくりのための指標とすべく本白書を公開します。◆調査サマリー

「LGBT理解増進法」成立後も、施策ゼロは54.9%と半数以上の職場でLGBTQ施策が手付かずの状態。2022年から微減したものの、当事者が希望する「福利厚生での同性パートナーの配偶者扱い」「トランスジェンダー従業員へのサポート」といった施策は進んでいない。学校や職場で「性別変更に関するネガティブな発言」を見聞きしたトランスジェンダー当事者は、2022年の37.4%から2024年には47.4%と、3年で10ポイント増。LGBTQに関する施策は増加しているが、差別的発言の増加によりLGBTQ当事者層（以下、当事者層）の心理的安全性は低い状況。トランスジェンダーの心理的安全性は2023年の48.7%から46.2%へと2.5ポイント減少。出生時の性別が女性のXジェンダーにおいては40.9%と最も低い結果に。カミングアウトする人は“増えていない“ 一部では減少。職場のアライ（支援者）も増加せず。トランス女性の約4割弱が年収200万円未満であり、トランスジェンダーの約12%が「お金がなく食事を抜いた経験がある」と回答。非正規雇用や単身世帯が多いこともあり、物価高などの社会不安の影響を直接的に受けていることが明らかに。同性婚が実現した場合、「同性と結婚する（43.0%）」「同性の交際相手を探す（25.2%）」といった回答が上位に並び、法制化が当事者の生活に大きな影響をもたらすことが明らかに。