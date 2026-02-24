CAGR9.6%で拡大、2031年に市場規模22.66億ドルへ：農機用GNSS RTK自動操舵システムが切り拓く精密農業の新時代
農業機械の未来を変える自動操舵システム
GNSS（全球測位衛星システム）RTK（リアルタイムキネマティック）自動操舵システムは、トラクターや収穫機などの農業機械に自動操舵と航行を可能にするための高度技術である。このシステムはセンチメートル級の精密なGNSS測位を活用し、圃場において事前に設定された走行経路に沿って農業機械を正確に誘導・操舵することを実現する。
精密農業の核心技術、ついに主役の座へ
農機用GNSS RTK自動操舵システムは、農業機械を自動的に誘導し、センチメートル級の精度で圃場作業を実現する革新的技術である。近年の農業現場では、労働力不足や作業効率化の要請が強まり、従来の経験則に依存する農業からデータ駆動型の農業へと転換が加速している。この技術はその変革を象徴する存在であり、精密な位置情報をもとにした均一な作業品質、燃料や資材の最適使用、作業者負担の軽減など、多面的な価値をもたらしている。市場においては、主要な農機メーカーやシステムベンダーが積極的に開発と導入を進めており、農業のデジタル化と自動化の進展とともに、その重要性は急速に高まっている。
市場はすでに動き出している
LP Informationによれば、GNSS RTK自動操舵システム市場は農業機械分野で注目すべき成長ステージに入っている。世界的に見れば、北米や欧州での導入はすでに進み、アジア市場においても積極的な投資と需要拡大が続いている。政府のスマート農業推進政策、環境配慮型農業の強化、さらには大規模農場だけでなく中小農業経営者による導入の広がりが、成長を後押しする重要な要因となっている。企業年報や証券会社のリサーチによると、技術革新はハードウェアからソフトウェア、さらにクラウドベースのプラットフォームサービスへと広がりつつあり、単なる操舵支援にとどまらず農業全体の効率を最適化する基盤技術としての位置づけが強まりつつある。
LP Information調査チームの2025年最新レポート「世界農機用GNSS RTK自動操舵システム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/587413/gnss-rtk-auto-steering-system-for-agricultural-machinery）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.6%で、2031年までにグローバル農機用GNSS RTK自動操舵システム市場規模は22.66億米ドルに達すると予測されている。
図. 農機用GNSS RTK自動操舵システム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342472/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342472/images/bodyimage2】
図. 世界の農機用GNSS RTK自動操舵システム市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、農機用GNSS RTK自動操舵システムの世界的な主要製造業者には、Trimble、John Deere、Topcon、AllyNav Technology、Ag Leader、Hexagon Agriculture、FJ Dynamics、CHCNAV、Beidahuang、Raven Industriesなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約59.0%の市場シェアを持っていた。
「差別化は技術力だけではない」
企業の成長展望を考える際、この市場での競争優位を築くポイントは単純な測位精度や製品性能だけにとどまらない。ユーザーフレンドリーな操作性や、異なる農機との互換性、クラウド上でのデータ統合と解析能力などが差別化の鍵となる。特に今後は、農業経営者がリアルタイムで作業進捗や資材投入状況を把握できる可視化機能の重要性が高まり、システムが「操舵支援装置」から「経営判断のツール」へと進化することが期待される。こうした進展は、既存顧客の囲い込みだけでなく、新規ユーザー層の拡大にも直結する。
