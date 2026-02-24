三針式圧力計の世界市場2026年、グローバル市場規模（ラジアル型、アキシャル型）・分析レポートを発表
2026年2月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「三針式圧力計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、三針式圧力計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界の三針式圧力計市場規模は2024年に131百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率4.5%で推移し、2031年には177百万ドルへと再調整される見込みです。産業用途に根差した市場であり、設備投資や保守更新の需要を背景に、安定した拡大が想定されています。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済への影響、供給網の強靭性について分析しています。調達コストや部材供給の不確実性が、価格、納期、在庫戦略、地域別の競争条件に与える影響を論点として整理しています。
三針式圧力計は、ばねの変形を利用して圧力を測定する圧力測定器です。圧力計の筐体、指針座、ばね板、ばね、指示機構などで構成され、3本の指針を備えることが特長です。高い精度と信頼性を持ち、機械、化学、自動車など幅広い分野で使用されています。
________________________________________
【製品特性と用途領域】
本製品は、圧力を指示する機構が堅牢で、現場での視認性と運用性に優れる点が評価されます。3本の指針を備えることにより、運用管理上の目標値や許容範囲の目安を設定しやすく、現場の監視や点検作業の効率化に寄与します。
機械分野では各種装置の圧力監視に用いられ、化学分野ではプロセス管理や安全運転の観点から需要があります。自動車分野でも試験設備や関連装置での利用が見込まれ、その他分野を含めて幅広い産業領域に浸透しています。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析および定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別の切り口で市場を分解し、需要の変化、供給動向、競争環境の推移を検証しています。
また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を提示し、主要プレイヤーの競争力を比較しています。世界および主要国における市場機会の規模把握、成長可能性評価、製品別および用途別の将来見通し、競争要因の評価が本レポートの主な目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプはラジアル型とアキシャル型に区分されています。設置方向や配管取り回し、盤内スペース、視認性などの条件に応じて採用が分かれ、設備仕様との適合が選定の要点になります。
用途別では、機械、化学、自動車、その他に分類されています。特に機械と化学は継続的な運用監視が必要な場面が多く、保守更新を含む需要の下支えが想定されます。
________________________________________
【主要企業動向】
本市場では、Clemtex、Strong M&C Inc.、WesterN Filter Tech、GMS Instruments、Ametek、Factory Direct Pipeline Products、Hefei Shangyi Instrument Group、Wuxi Shuangle Instrument、Ma'anshan Eagle Eye Instrument、Ningbo Beilun GC-BOB Instrumentなどが主要企業として挙げられています。
