Windowsサーバー専門のホスティングサービス「Winserver」が“年度末キャンペーン”を2026年3月に実施！
Winserver（ウィンサーバー／運営会社：アシストアップ株式会社、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：青木 勝彦）は、2026年3月1日(日)～3月31日(火)の期間、年度末キャンペーンを実施いたします。
こちらからキャンペーンページへアクセスいただけます。
https://www.winserver.ne.jp/column/init_amazon_gift?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=202603_init_amazon_gift
対象サービスをご検討中の方は、是非この機会にお申込みいただければと存じます。
【キャンペーン概要】
Winserverの対象サービスをご契約いただいたお客様に、初期費用無料の上、Amazonギフト券を最大3,000円分プレゼントいたします。
本キャンペーンでは、Winserverをはじめて契約されるお客様と、既存のお客様の追加契約とで、キャンペーン内容が異なります。
1）はじめて契約されるお客様：初期費用無料（一部対象サービス）、Amazonギフト券 2,000円分または3,000円分
2）既存のお客様（追加契約）：Amazonギフト券 500円分
※既存のお客様の追加契約についても、対象サービスは新規のお客様と同一です。
【対象サービスおよびキャンペーン詳細】
1）はじめて契約されるお客様
・VPS（VPS for 会計ソフトを含む）
→上記サービスを契約期間12ヶ月でご契約いただくと、Amazonギフト券を2,000円分プレゼント！
・仮想デスクトップ
・共用サーバー
→上記サービスをご契約いただくと初期費用が無料！
契約期間12ヶ月でご契約いただいた場合、さらにAmazonギフト券を2,000円分プレゼント！
・専用サーバー / GPU搭載専用サーバー / プライベートクラウド / マネージドサービス
→上記サービスを契約期間6ヶ月以上でご契約いただくと、Amazonギフト券を3,000円分プレゼント！
2）既存のお客様（追加契約）
・VPS（VPS for 会計ソフトを含む）
・仮想デスクトップ
・共用サーバー
→上記サービスを契約期間12ヶ月でご契約いただくと、Amazonギフト券を500円分プレゼント！
・専用サーバー / GPU搭載専用サーバー / プライベートクラウド / マネージドサービス
→上記サービスを契約期間6ヶ月以上でご契約いただくと、Amazonギフト券を500円分プレゼント！
【キャンペーン適用タイミング】
▼トライアル利用でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、トライアル利用でお申込みください。
トライアル利用から本契約へ移行いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
（キャンペーン期間中にお申込みいただければ、本契約への移行が翌月中となる場合でも、当キャンペーンの対象となります。）
▼本契約でお申込みの場合
キャンペーン期間中に、本契約でお申込みください。
お申込みから1ヶ月以内にお支払いを完了いただくと、当キャンペーンを適用いたします。
【対象期間】
2026年3月1日(日)～3月31日(火)
※キャンペーン期間は変更となる可能性がございます。
【Winserverについて】
「Winserver（ウィンサーバー）」は、Microsoft製品を取り扱う販売店 "アシストアップ株式会社" が国内で20年以上提供しているWindows専門のホスティングサービスです。VPS・仮想デスクトップ・共用サーバー・専用サーバー・FX専用VPSと5種類のホスティングサービスを提供しており、OSは最新のWindows Server 2025から2016までお客様の環境に合ったOSを選択していただけます。豊富なオプションの中から、本当に必要なオプションだけを選択することによって、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも抑えることが可能です。 お客様から、「Windowsだから使いやすい」や「電話サポートがしっかりしていて安心して利用できる」「障害がなく信頼性が高い」という声が多数寄せられており、確かな技術を元に信頼されるサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：アシストアップ株式会社
代表者：代表取締役 青木勝彦
所在地：大阪市中央区久太郎町3-6-8 御堂筋ダイワビル8F
Tel：06-6121-7523
URL：https://www.assistup.co.jp
E-Mail：info@assistup.co.jp
事業内容：
・ホスティング及びハウジングサービス
・サーバー環境の構築
・サーバー保守運営代行
・ネットワーク・セキュリティ機器販売
・セキュリティ対策コンサルティング
・各種ネットワーク構築
