野村総合研究所、Anthropic Japanとのパートナーシップを拡大
株式会社野村総合研究所（以下「NRI」）は、2026年1月より、Anthropic PBC（以下「Anthropic」）が提供するAI技術「Claude（クロード）」の日本市場向け導入支援サービスを整備すると共に、企業向けプラン「Claude for Enterprise」をNRI社内にも導入し、Claude製品の技術者育成を推進し、これまでのAnthropic Japanとのパートナーシップを拡大します。
■パートナーシップ拡大の背景
昨今の生成AIの急速な普及に伴い、本格的な実用化がはじまったAIエージェントは企業活動に変革をもたらしつつあります。エンタープライズ領域では、複雑な業務プロセスの自動化や高度な意思決定支援に向けたAI活用が急速に拡大しており、これを担う人材の育成が喫緊の課題となっています。同時に、日本市場特有の言語特性やセキュリティ要件、規制対応に適した導入支援の整備が求められています。
NRIはClaudeの活用を推進し、複数の日本企業に向けたClaude活用ソリューションを提供した実績を有しており、2025年11月に日本国内初のAmazon Bedrock向けAnthropic認定リセラーに選定されています。今回の取り組みは、この実績を基盤として、日本市場向けの導入支援体制拡充とNRI自身のAI技術力強化を図るものです。
■日本企業向けに最適化した導入支援メニューを整備
NRIは、日本企業がClaudeを円滑に導入・活用できるよう、日本市場向けの支援サービスを整備し、順次拡大していきます。具体的には、Claude（LLM）の提供・技術支援から、「Claude Code」やエンタープライズ製品に範囲を広げ、これらの利活用に伴う業務活用コンサルティング、導入・実装、運用支援などを提供します。また、Anthropicが早期評価版として提供するデスクトップ向けAIエージェント「Claude Cowork」についても、今後のエンタープライズ環境での活用に向けてNRI内の業務環境で実践的な検証を行い、そこで得られた知見をAnthropic Japanと共有し、日本企業が安心して活用できる環境の実現を目指します。
■Claude for Enterpriseの全社導入や技術者の育成を拡充
NRIは、Anthropicが提供するClaude for EnterpriseをAmazon Web Services環境経由で、NRI自社内への導入を加速します。これによって、設計・開発やテスト等、開発業務全般への活用拡大をはじめ、コンサルティングやシステム開発など幅広い業務領域でClaudeを活用し、生産性向上と社員のAI活用スキルの底上げ、活用ノウハウの蓄積を図ります。
NRIは、今回のAnthropic Japanとのパートナーシップ拡大を機に、業務に対する深い理解とコンサルティング力、既存システムに関する豊富な知識、そして高度なAIの実装力を活かし、コンサルティングからシステム開発、保守運用までを一気通貫で提供する体制をさらに充実させます。また、エンタープライズの多様なニーズに対応すべく、Anthropicサービスのコンサルティングからシステム開発、保守運用をシームレスに提供できる体制を強化していきます。
■Anthropic Japan 代表執行役員社長 東條 英俊氏からのコメント
この度、NRIがClaude for Enterpriseを全社的に導入し、技術者育成と日本企業向けの導入支援メニューの整備に取り組まれることを、大変心強く思います。NRIは、日本国内初のAmazon Bedrock向けAnthropic認定リセラーとして、すでに多くの日本企業へのClaude導入を支援してきた確かな実績をお持ちです。今回、NRI自身がClaude for Enterpriseを組織全体で活用し、実践知を積み重ねられることで、日本企業に対してさらに深みのあるソリューションを提供できるようになると期待しています。
日本市場の生成AI活用がいよいよ本格的な実践フェーズに入るなか、Anthropic Japanとして、NRIとの協業をより一層深め、日本企業の変革を共に後押ししてまいります。
