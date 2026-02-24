明大前商店街振興組合は、2月17日に商店街の公式ホームページをリニューアルしたと発表しました。



明大前駅は、京王線と井の頭線が交差する交通の要衝であり、1日約28万人の乗降客数を誇りますが、文教エリアと住宅街が混在しており、商業地としての発展性が課題とされていました。今回のリニューアルでは、「ちょっとよってく？」というキャッチコピーを採用し、地域住民だけでなく、駅を利用する人々が気軽に立ち寄りたくなるような情報発信の強化を図っています。

また、本リニューアルの大きな特徴として、地元である明治大学の学生団体との連携が挙げられます。「明大祭実行委員会」および公認ボランティアサークル「Relief」の協力のもと、学生たちが店舗情報の収集や写真撮影などの実務を担いました。これにより、若者目線での柔軟な発想を取り入れ、地域振興に寄与することが期待されています。

同組合は今後も学生による運営協力を継続し、地域活性化に向けて邁進していく方針を示しています。









「明大前商店街 公式ホームページ」リニューアルの概要

・サイト名： 明大前商店街振興組合 公式ホームページ

・公式サイト：

https://www.meidaimae.jp/

・主な特徴：

・「ちょっとよってく？」をキャッチコピーに採用し、親しみやすさを強調。

・明治大学の学生団体（明大祭実行委員会、Relief）が制作・運営に協力。

・学生による店舗情報の収集や写真撮影を実施し、若者目線の情報を発信。

・地域住民および駅利用者への利便性向上と地域振興への寄与。

・関連団体リンク：

・明大祭公式サイト：https://meidaisai.jp/

・明治大学公認ボランティアサークル Relief Instagram：https://www.instagram.com/meiji_volunteer_relief/



