熱狂の南米ライヴ『LIVE IN RIO』配信カードの予告編解禁！
1985年1月11日、リオ・デ・ジャネイロで開催されたロックフェスティバル、“Rock In Rio”からの25万人という当時の有料入場者数世界一の観客の前でのQUEENのライブパフォーマンスを収録した『LIVE IN RIO』配信カードの予告編が解禁しました。
キービジュアル
“Tie Your Mother Down”から始まる本作は、“Keep Yourself Alive”や“Liar”など初期の楽曲から、後期のヒット曲“Radio Gaga”“I Want To Break Free”までを網羅した、全16曲で構成されているファンにはたまらないLIVEとなっています。
配信カードの発売日は2026年3月31日に決定し、NEGAの公式オンラインショップにて予約受付中です。
また、復刻を記念してのパンフレットも製作決定しました。
最新情報はLIVE IN RIO公式サイトにてご確認ください。
■QUEEN『LIVE IN RIO』配信カード
協力 ： MUSIC LIFE CLUB／
監修：クイーン・コンシェルジュ＝吉田聡志／
販売：NEGA
発売日 ： 2026年3月31日
販売価格 ： 3,000円(税込)
公式サイト： https://liveinrio.negadesignworks.com/
予告編 ： https://youtu.be/xBLgIgenBMU
LIVE IN RIO(1)
LIVE IN RIO(2)
LIVE IN RIO(3)