1985年1月11日、リオ・デ・ジャネイロで開催されたロックフェスティバル、“Rock In Rio”からの25万人という当時の有料入場者数世界一の観客の前でのQUEENのライブパフォーマンスを収録した『LIVE IN RIO』配信カードの予告編が解禁しました。





キービジュアル





“Tie Your Mother Down”から始まる本作は、“Keep Yourself Alive”や“Liar”など初期の楽曲から、後期のヒット曲“Radio Gaga”“I Want To Break Free”までを網羅した、全16曲で構成されているファンにはたまらないLIVEとなっています。





配信カードの発売日は2026年3月31日に決定し、NEGAの公式オンラインショップにて予約受付中です。

また、復刻を記念してのパンフレットも製作決定しました。

最新情報はLIVE IN RIO公式サイトにてご確認ください。









■QUEEN『LIVE IN RIO』配信カード

協力 ： MUSIC LIFE CLUB／

監修：クイーン・コンシェルジュ＝吉田聡志／

販売：NEGA

発売日 ： 2026年3月31日

販売価格 ： 3,000円(税込)

公式サイト： https://liveinrio.negadesignworks.com/

予告編 ： https://youtu.be/xBLgIgenBMU





LIVE IN RIO(1)

LIVE IN RIO(2)

LIVE IN RIO(3)