慶弔花のお届け日時が正確にわかる業界初※の検索システムを導入

ワールドコーポレーション株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：原田輝将）が運営する慶弔花の法人向け販売サイト「ビジネスフラワー®」にて、業界初となる「在庫/お届け日の検索システム」を2025年7月より導入いたしました。これにより「希望日に間に合うか？」といった不安なく、目的に合ったお花をご手配いただけるようになりました。

※2026年1月時点、自社調べ。複数条件によりタイムリーに更新される在庫やお届け日を検索できるサービスとして。

在庫・お届け日の検索システム

お届け先の郵便番号を入力するだけで、「最短のお届け日時」「在庫状況」を正確に把握できます。

本システムでは、市町村まで特定できるお届け先様の郵便番号に加え、ご注文時点の現在時刻、商品ごとに異なる出荷元の所在地、各出荷元の営業時間・締切時間などの条件を自動で読み込み、注文リミットを判定しています。そのため、一般的な「目安表示」ではなく、事前にお電話でお問い合わせいただくのと同等レベルの、正確な在庫状況およびお届け可能日時を画面上で確認することが可能です。





御就任のお祝い、お誕生日のお祝い、式典宛てのお花など、日程が重要なご注文でも不安なくご利用いただけます。

細かな条件指定による商品検索も可能に

価格・色・サイズ・品種・用途・形式・配送方法・対応サービスなど、商品ごとの様々な条件を細かく指定できる「商品検索機能」を実装しました。

商品名や商品ページ内の説明文からの検索にも対応しており、目的に合った商品をスムーズに見つけられます。





お客様の不安を解消する業界初の検索システム

これまでの課題は、「間に合わなかったらどうしよう」という緊張感と不安の中で、お客様が発注せざるを得ないことでした。

お客様自らお届け日を問い合わせていただく必要があったり、山間部や離島などの地理的条件により、目安どおりのお届けができなかったりする場合もありました。

本検索システムは、複数の出荷拠点を持つ当社の物流体制を前提に、商品ごとに異なる出荷元・配送条件を個別に判定する仕組みを採用しています。これにより、従来は判断が難しかった「この地域に、この商品を、この時間以降に注文した場合、いつ届くのか」という細かな条件下でも、正確な結果表示が可能となりました。

当社は「お客様が迷わず判断できる環境を整えることが本来のサービス」だと考え、時間とコストをかけてでも、お客様の利便性を高めるお買い物環境を整えることを決断。フルスクラッチでの開発により「正確な商品検索」と「最短のお届け日時」「在庫状況」が正確に把握でき、より安心してご利用いただける環境を整えました。





祝い花と供花の通販サイト ビジネスフラワー®

高級で高品質なお祝い花・供花（お悔やみ花）を多数取り揃え、お求めになりやすい価格で販売する通販のフラワーショップ。産地直送の胡蝶蘭・観葉植物、自社ネットワークを駆使してお届けするスタンド花など、品質と鮮度にこだわってご提供しています。

URL：http://www.biz-hana.com/