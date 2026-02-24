「2026年春の新作」3月2日より販売開始 ドイツの傘ブランド Knirps(クニルプス)から
株式会社イマオコーポレーションが日本総輸入元を務めるドイツの傘ブランド「Knirps(以下、クニルプス)」は、2026年春の新作を3月2日(月)から日本で販売開始します。
Knirps 2026SS
販売開始に先駆け、クニルプス日本公式オンラインストアでは、2026年2月24日(火)より先行予約販売を開始しております。
また、3月16日の「折りたたみ傘の日」を記念した限定ラッピングを無料でご提供しています。
・クニルプス日本公式オンラインストア： https://knirps.shop-pro.jp/
3月16日は「折りたたみ傘の日
■Knirps(クニルプス) - For any weather. Since 1928.
日本公式サイト： https://www.knirps.jp/
■新作テーマについて
2026年春の新作テーマは「LOVE NATURE(ラブ ネイチャー) 自然を愛する。」です。
晴れ間にさす太陽の光。待ち望んだ恵みの雨。
その一瞬一瞬に宿る自然の美しさをデザインしました。
輝く太陽の下でも、降り注ぐ雨の下でも、どんなときもクニルプスはあなたの相棒です。
■新作ラインアップ紹介
U.220 / US.050 Iris Pink
色とりどりの花を咲かせることから、虹の花(レインボーフラワー)とも呼ばれているジャーマンアイリス。その雨上がりの花々を、みずみずしいタッチで描きました。
U.220 / US.050 Moss
雨を含んだ苔は断熱効果をもたらし、光合成によってCO2を吸収します。
苔は温暖化対策の救世主です。どのような色の装いにも合わせやすい、モスグリーンの晴雨兼用傘をお楽しみください。
U.220 / US.050 Malibu
旅先の海の美しいブルー。またいつか訪れる日を夢見て。
マリンブルーの傘に楽しかった思い出が広がります。
U.220 / US.050 Cidre
熟したりんご色の傘に降りそそぐ雨つぶ。
それはまるでシュワーっと発泡するシードルのよう。
幅広いファッションに合わせやすい、落ち着きのある赤のクニルプスです。
その他にも魅力的なデザインが揃っています。
U.220 / US.050 Doodle Rose、Doodle Blue
US.050 Mosaic Agave
■製品概要
◎U.220 晴雨兼用
価格 ：8,250円(税込)
型番 ：KNU220
開閉方法：ワンタッチ オープン/クローズ
サイズ ：(収納時)直径約5cm×長さ約28cm
(使用時)直径約97cm
(親骨の長さ)53cm/6本骨
重量 ：約235g - 285g
※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。
◎US.050 晴雨兼用
価格 ：6,380円(税込)
型番 ：KNU050
開閉方法：マニュアル
サイズ ：(収納時)幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cm
(使用時)直径約90cm
(親骨の長さ)50cm/6本骨
重量 ：約130g - 160g
※デザイン、コーティングの仕様により重さが異なります。
T.220 Thunder Sun
グラフィカルなイエローのT.220をさすと、太陽の光が降り注いでいるかのよう。
雨の日もクニルプスと一緒なら明るい気持ちになれる。
そういう傘でありたいと願っています。
T.220 Tempest
迫り来る嵐に花も大きく揺れています。T.220をさして暴風雨から身を守りましょう。
嵐をイメージしたデザインが印象的な、クニルプス信頼のアイコンモデルです。
その他にも、「T.220 Thunder Snow」や「T.220 Doodle Agave」など、自然の息吹を感じさせるデザインが登場。
◎T.220
価格 ：9,130円(税込)
型番 ：KNT220
開閉方法：ワンタッチ オープン/クローズ
サイズ ：(収納時)直径約6cm×長さ約29cm
(使用時)直径約97cm
(親骨の長さ)53cm/8本骨
重量 ：約345g
■ブランドについて
【Knirps(クニルプス)】-ドイツで生まれた折りたたみ傘の代名詞
クニルプスは、質実剛健なドイツ人が認めた確かな品質とモダンなデザインが融合した折りたたみ傘ブランドです。
折りたたみ傘は、1928年にハンス・ハウプト(1898-1954)氏がその構造を考案し、同年3月16日に特許を取得したことからはじまりました。
彼は発明した折りたたみ傘を「Knirps(クニルプス)」と名付けました。(クニルプスは、日本語では「小さな仲間」を意味します。)
その後、クニルプスというブランド名で世界初の折りたたみ傘の生産がスタートしました。
ヨーロッパはもちろん、世界の主要都市のデパートや専門店で「クニルプスはどこにありますか？」と店員に話しかけると、傘売り場を案内されたり、折りたたみ傘をすすめられます。
ドイツでは、クニルプスは折りたたみ傘の代名詞となっており、ドイツ語の辞書では「クニルプス＝折りたたみ傘」と表記されています。
現在、3月16日は「折りたたみ傘の日」として、日本記念日協会に登録されています。
https://www.knirps.jp/about.html
■会社概要
社名 ： 株式会社イマオコーポレーション
所在地 ： 岐阜県関市千疋2002
創業 ： 1935年
事業内容 ： ライフスタイル商品の輸入販売・機械要素部品製造販売
公式サイト： https://www.imaogift.jp/