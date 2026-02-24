ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、当社社員である川島 真琴選手が2025年11月に開催された「第25回夏季デフリンピック競技大会」にてバスケットボール女子日本代表として出場し、金メダルを獲得したことを受け、「東京都栄誉賞」および「都民スポーツ大賞」を受賞したことをお知らせします。





表彰式に出席した川島 真琴選手(後列中央)(C)東京都





「東京都栄誉賞」は、特に顕著な業績により、広く都民に敬愛され、社会に明るい夢と希望と活力を与え、東京都の名を高めた方に対して贈られます。

また、「都民スポーツ大賞」は、世界的なスポーツ大会において優秀な成績を収めた東京アスリートの功績を称え、その感動を都民と共有することを目的に制定されました。

今回は、「東京2025世界陸上競技選手権大会」および「第25回夏季デフリンピック競技大会」メダリストが表彰されました。





川島選手は、同大会にてバスケットボール女子日本初の金メダル獲得に貢献しました。この功績が認められ、この度「東京都栄誉賞」および「都民スポーツ大賞」を受賞し、2026年2月10日(火)に東京都庁で行われた表彰式にて、小池百合子東京都知事より表彰されました。

当社は、社員一人ひとりの多様な挑戦を尊重し、持てる力を最大限に発揮し活躍できる環境づくりを推進しています。その一環として、「DEI(Diversity, Equity & Inclusion)」を重要な経営課題のひとつに位置付けています。今後も社員の挑戦を支援し、はたらく人々に笑顔を届ける企業として、社会に新たな価値を創造してまいります。









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com/

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめさまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。「はたらくをスマートに。はたらくひとにスマイルを。」をパーパスに掲げ、IT技術の提供を通して、想いをかたちにする喜びを広げます。