藤嶋栄介サッカースクール（所在地：山形県山形市東青田4-6-21kuria.、代表：滝本義貴）は、Jリーグ・鹿児島ユナイテッドFC所属のプロゴールキーパー藤嶋栄介選手による「藤嶋栄介GKクリニック2026」を山形県内で開催する。2026年7月から8月にかけて山形、米沢、酒田の3地域で実施予定。同クリニックは単なる技術習得の場ではなく、スポーツを通じてチームワークや努力の大切さを伝える教育的な体験プログラムとして位置づけられている。現在、クラウドファンディングで運営資金を募集しており、目標金額は66万円。

地域の夢を繋ぐ背景と意義

藤嶋栄介選手は、日本代表U-16の経歴を持つゴールキーパーで、複数のJリーグクラブを経てモンテディオ山形に在籍していた。その後も現役を続け、自身がお世話になった地域への恩返しを強く意識し、オフシーズンにゴールキーパークリニックを継続してきた。山形県はモンテディオ山形での経験から特別なつながりを感じる場所として、毎年クリニックの実施地に選ばれてきた。しかししかし2026年は、現在の所属チームが山形県外であることにより、従来のようなスポンサーシップや協力体制の確保が難しい状況が生じた。それでも「クリニックを待つ子どもたちのために開催したい」という強い想いから、友人である滝本代表がクラウドファンディングの立ち上げに踏み切った。この取り組みは、企業スポンサーに依存しない形で地域と選手が直接繋がる新しい応援モデルとして注目される。スポーツを通じた青少年育成が社会的課題となる中、本クリニックは単なる技術指導ではなく、夢を持つことや挑戦する心を育む時間として設計されている。これまで5年間の山形開催を通じて、多くの子どもたちがプロの指導を受ける貴重な経験を重ねてきた。

プロの直接指導による実践的な学習機会

藤嶋栄介GKクリニックの最大の特長は、Jリーグで現役活動を続けるプロゴールキーパーから直接指導を受けられる点にある。単なる技術の伝授に止まらず、試合経験を通じた実践的なアドバイスやメンタルトレーニングの考え方も共有される。クラウドファンディングのリターンには複数の層が設けられている。3,000円の応援メッセージ枠では、活動報告PDFの配信と名前掲載が提供される。5,000円の「PITCH-SIDE TALK」では、藤嶋選手との30分間のマンツーマンオンラインミーティングが実現する。このオンラインセッションでは、技術的な悩みや練習方法の相談のほか、試合の裏話やメンタルトレーニング、さらには個人的な雑談まで自由に時間活用が可能だ。最高峰のリターンである30,000円の「サイン入りGKグローブ」は先着1名限定で、藤嶋選手の直筆署名が入った実使用グローブが提供される。プロの魂がこもった品物として、サッカーファンにとって貴重な記念品となる。支援金は会場使用料、保険加入、ボールやビブスなどの備品購入、スタッフ人件費といった運営費に充てられる予定。目標金額を超えた場合も、プロジェクト運営費として活用され、より充実した環境整備に繋がる仕組みとなっている。

山形の子どもたちへ繋ぐ夢と挑戦

本クリニックは2022年から山形での開催を続けており、2026年は5年目の節目となる。これまで参加した子どもたちからは、「プロから指導を受けた経験が自信につながった」「夢を目指すきっかけになった」といった声が寄せられている。滝本代表は、高校までサッカーを続けた経験を持ち、スポーツが与える教育的影響の大きさを身をもって知っている。現在、山形県内で美容室を経営しながら、地域の子どもたちのために本クリニック開催をサポートしてきた。実施スケジュールは、2026年2月24日時点でクラウドファンディングを継続中であり、募集終了は62日後を予定している。その後、3月中旬から下旬にかけて会場やスタッフ、備品の最終調整が進められ、7月から8月にかけて山形、米沢、酒田での開催が予定されている。支援者への活動報告とリターン発送は8月下旬の完了を目指している。

概要

藤嶋栄介GKクリニック2026は、子どもたちに夢と挑戦する心を届けることを目的とした教育的スポーツイベントである。Jリーグで活躍するプロゴールキーパー藤嶋栄介選手が直接指導を行い、技術習得だけでなくスポーツを通じたチームワークや努力の価値を伝える。クラウドファンディングを通じた市民参加型の資金調達により、従来のスポンサーシップに頼らない新しい応援モデルを実現する。実施地域は山形県内の3地域（山形、米沢、酒田）。参加を希望する子どもたちはもちろん、プロの指導に関心を持つ保護者や指導者にも開放される予定。クリニック終了後には詳細な活動報告が支援者に配信され、実施内容の透明性を確保する方針である。

会社概要

企業名：藤嶋栄介サッカースクール 所在地：山形県山形市東青田4-6-21kuria. 代表者名：滝本義貴 事業内容：サッカー教育プログラム運営、スポーツを通じた青少年育成支援 クラウドファンディング実施プラットフォーム：CAMPFIRE JFAクラウドファンディング対象プロジェクト---